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К системе BankID подключились еще два украинских банка

Всего в Украине к BankID подключены 17 банков

сегодня, 18:03
Автор:

• Татьяна Веремеева

К системе BankID подключились еще два украинских банка

В течение текущей неделе к системе BankID Национального банка Украины (НБУ) подключились еще два отечественных банка: "Аккордбанк" и "Асвио Банк". Таким образом теперь в системе насчитывается 17 банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что теперь клиенты этих банков смогут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через порталы услуг подключенных абонентов-поставщиков услуг.

Всего на сегодняшний день к системе подключены 17 банков, среди которых "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Альфа банк", "ПУМБ", Monobank ("Универсал Банк"), "OTP Банк", "а-Банк", банк "Альянс", Банк "ФОРВАРД", банк "Пивденный", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-банк", банк "Восток", "Идея Банк", "Аккордбанк" и "Асвио Банк". Кроме банков к системе BankID подключены 23 небанковские учреждения (порталы услуг).

Ранее "Комментарии" писали, что НБУ установил официальный курс гривни к доллару на 25 мая на уровне 26,75 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,16 грн за евро.


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