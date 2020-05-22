НБУ обновил официальный курс валют: что будет с долларом и евро после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 25 мая на уровне 26,75 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,16 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 2 копейки – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,77 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 30 копеек – по состоянию на 22 мая курс был установлен на уровне 29,46 грн за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что МВФ и Украина договорились о размере и сроках нового кредита. Речь идет о 5 млрд долларов. Но пока это лишь предварительные договоренности и в ближайшие несколько недель соглашение должны рассмотреть на Исполнительном совете МВФ. Новая программа МВФ для Украины рассчитана на полтора года. Частично эти деньги должны пойти на борьбу с коронавирусом и ликвидацию последствий пандемии COVID-19.

Напомним, бесснежная зима и скудная на осадки весна, которая периодически "радовала" градом и похолоданием, ударили по урожаю. Синоптики прогнозируют аномально жаркое лето, а экономисты говорят об усугублении экономических проблем. Издание "Комментарии" с помощью экспертов разбиралось, как минимизировать риски продовольственного кризиса в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!