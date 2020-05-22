НБУ обновил официальный курс валют: что будет с долларом и евро после выходных

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару
на 25 мая на уровне 26,75 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник
установлен на уровне 29,16 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте
регулятора.
Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 2 копейки
– по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,77 грн
за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня
подешевел на 30 копеек – по состоянию на 22 мая курс был установлен на уровне 29,46
грн за евро.
Ранее "Комментарии" писали, что МВФ
и Украина договорились о размере и сроках нового кредита. Речь идет о 5
млрд долларов. Но пока это лишь предварительные договоренности и в ближайшие
несколько недель соглашение должны рассмотреть на Исполнительном совете МВФ. Новая
программа МВФ для Украины рассчитана на полтора года. Частично эти деньги
должны пойти на борьбу с коронавирусом и ликвидацию последствий пандемии
COVID-19.
Напомним, бесснежная зима и скудная на осадки весна, которая периодически "радовала"
градом и похолоданием, ударили по урожаю. Синоптики прогнозируют аномально
жаркое лето, а экономисты говорят об усугублении экономических проблем. Издание
"Комментарии" с помощью экспертов разбиралось, как
минимизировать риски продовольственного кризиса в Украине.
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