Продовольственный кризис в Украине: как погода и карантин отразятся на будущем урожае и запасах продуктов в стране

Бесснежная зима и скудная на осадки весна, которая периодически "радовала" градом и похолоданием, ударили по урожаю. Синоптики прогнозируют аномально жаркое лето, а экономисты говорят об усугублении экономических проблем. Издание "Комментарии" с помощью экспертов разбиралось, как минимизировать риски продовольственного кризиса в Украине.

Влияние погоды на будущий урожай

Отсутствие осадков зимой и большей частью весны, умноженные на аномальные тепло и сильную ветреность, иссушили почвы и стали причиной низкой водности рек в Украине. Начальник отдела гидрологических прогнозов "Укргидрометцентра" Виктория Бойко еще в марте предупреждала, что всё это может иметь негативные последствия для различных секторов экономики. К примеру, для сельского хозяйства могли ограничиваться объемы воды.

Пока этого не случилось, но в мае секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Правда, представители Государственного водного агентства Украины уверяли, что население и аграрии будут обеспечены водой. И паниковать, мол, не стоит. Но слишком часто заявления чиновников в стиле "всё хорошо, прекрасная маркиза", оказывались далекими от реалий.

Аномально теплая, бесснежная зима и отсутствие весенних осадков в большинстве регионов Украины, длительные ночные морозы в течение марта-апреля (на поверхности почвы температура достигала минус 10-15 градусов), майские заморозки, ураганы и пыльные бури, карантинные меры – это те форс-мажорные обстоятельства, с которыми мы столкнулись в этом сезоне. Безусловно, всё это нанесло значительный удар по сельскому хозяйству, отмечает доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольга Ходаковская.

"От засухи в этом году пострадало около 15% всех посевов, – подчеркивает она. – Наибольшие убытки нанесены южным областям Украины, где потери озимых оцениваются миллиардами гривен. В Одесской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях ситуация с урожаем озимых является критической. В этих регионах засуха продолжается фактически с июля прошлого года. Так, в Одесской области полностью погибла почти треть озимых. В южных районах региона, по предварительным данным, цифра достигает 70-80%, иногда и все 100%".



Из-за нехватки осадков провести пересев посевов на большинстве территорий не представляется возможным.



"В этом году пострадали не только озимые культуры, – продолжает доктор экономических наук. – Весенними заморозками повреждены посевы сахарной свеклы, горчицы, картофеля, насаждения косточковых (особенно ранняя черешня, абрикосы, персик), ягодники, столовые сорта винограда и так далее...".



Проблемы добавляет и то, что благодаря теплой зиме выжили все вредители. А это увеличивает необходимость в средствах защиты растений (СЗР).



По словам Ольги Ходаковской, очередным вызовом для сельского хозяйства Украины может стать засуха из-за недостатка воды в реках и пересыхания малых водотоков.



"По прогнозам Института аграрной экономики, производство продукции растениеводства в текущем году по сравнению с предыдущим периодом уменьшится как минимум на 5%, зерновых – на 10%, в том числе пшеницы на 12%, – говорит эксперт. – Недобор в своей области прогнозируют и пасечники, которые ожидают уменьшения объема меда и цветочной пыли. На протяжении последних 120 лет в Украине зафиксировано более 70 масштабных засух. Уже в период независимости Украины мы проходили годы с сильными засухами – 1994, 1996, 1999, 2000, 2003, 2005, 2007. В отдельные из них ситуация была критической, однако ни разу к проблемам с голодом это не привело".



Запасы продуктов в Украине: привет от глобального потепления

"Мы прожили рекордно теплые и сухие зиму и начало весны. Уровень воды в реках Украины самый низкий за последнее столетие, – отмечает эксперт Института украинской политики Артем Петренко. – И хоть в мае пошли дожди, уже очевидно негативное влияние на урожай сельхозкультур. По разным прогнозам, урожай зерновых будет ниже прошлогоднего на 9-20%. Апрельские заморозки серьезно повлияют на снижение урожая ягод и фруктов. Части граждан карантин помешал засадить свои огороды".



Эксперт по экологизации животноводства ОО "Экодия" Анна Даниляк уверена, что все неблагоприятные погодные условия, которые обрушились на нас в последнее время, закономерно отражаются на урожайности. И являются проявлением глобального изменения климата.



"Аномальные погодные явления и ранее случались время от времени. Но их частота и характер в последние десятилетия действительно создают сильные риски для агропроизводства. Они уже не ситуативные, а системные. И можно ожидать, что в дальнейшем нынешние аномальные ситуации станут нормой", – отмечает эксперт.



Противостоять ситуации Анна Даниляк предлагает с помощью ряда мера.



"Всем отраслям следует уменьшать свое влияние на окружающую среду, сокращать выбросы парниковых газов. В том числе, это должен сделать агросектор, так как он один из основных источников парниковых газов, – подчеркивает эксперт. – Это и интенсивное животноводство, которое больше всего из всего агро производит парниковые газы. И безответственное обращение с отходами животноводства и удобрениями. Ведь не всё удобрение идет во благо. Избыток или высокие концентрации его – это источники парниковых газов и загрязнения воды (которой и без того становится всё меньше). Можно вспомнить также разорение и интенсивную обработку земель: выбросы газов, потеря грунтами плодородия, уничтожение природных экосистем, которые поглощают и удерживают углерод, и прочее".



Учитывая, что климатический кризис с нами надолго, наряду с уменьшением воздействия (предупреждение еще большему изменению климата) следует адаптироваться, предупреждает Анна Даниляк. Так, для агросектора, по ее словам, критически важными является практики сохранения влаги и естественного плодородия почвы.



"Как никогда актуальны практики капельного орошения, мульчирования, и обрабатывание земли без вспашки (no-till), агро-лесо мелиорации, создание и поддержка многолетних насаждений, соблюдение процедур обращения с отходами животноводства, диверсификация культур для выращивания, – перечисляет эксперт. – Всё это меньше наносит вреда окружающей среде, помогает адаптироваться к изменениям".



Указанные решения, считает Анна Даниляк, требуют действий на различных уровнях. В том числе – на высшем государственном. По ее мнению, это должно быть неотъемлемой частью продовольственной политики страны.



"Кое-что из упомянутого уже вошло в сельскохозяйственные практики эко ответственных и дальновидных производителей и фермеров, – подчеркивает эксперт. – Теперь это должно стать нормой для остальных, если хотим сохранить агропроизводство, очень зависящее от природы".



Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий уверяет, что правительство планирует выделить безвозвратную разовую финансовую помощь аграриям за потерянные посевы. Речь якобы идет о безвозвратной разовой финансовой помощи за потерянные посевы размером 4,5-5 тыс. грн на гектар. Но пока это – лишь планы. А реалии таковы, что потери аграриев – огромны. А тут еще и корона-кризис…



Влияние корона-кризиса на продовольственный кризис

В марте, после объявления картина, Украина словно прокатилась на машине времени во времена дефицита – советские и лихие 90-е. Рынки, киоски и небольшие продмаги, оказались "под замком", а атака потребителей на торговые центры привела к зияющим пустотами полкам с крупами, мукой и т.д. И хоть через какое-то время ситуация наладилась, осадок остался. В том числе от резкого взлёта цен на ряд еще недавно доступных наименований.



Госрезерв рапортовал о готовности направить ряд необходимых наименований в регионы. Но это заявление экономический и политический эксперт Борис Кушнирук назвал ритуальным, суть которого – успокоить панические настроения, показать, что есть запасы тех же муки, круп, масла, консервов, что всё в порядке. Куда большей проблемой Кушнирук называл стремительно падение покупательской способности населения. Карантин ведь многих лишил работы. А реальной помощи малому и среднему бизнесу государство так и не предоставило.



Для отечественных фермеров, к примеру, стало шоком засилье иностранных овощей (вовсе даже не дешевых албанской капусты, польского редиса, турецких огурцов и китайского чеснока), тогда как украинские аналогичные позиции приходилось отдавать перекупщикам за бесценок.



Юридический и политический эксперт Игорь Алексеев напоминает, что карантин прервал, а в некоторых случая и оборвал, определенные производственные цепочки, в том числе в аграрном секторе. Всё это элементы продуктовой безопасности.



Ольга Ходаковская уверена, что нынешние катаклизмы могут наложить негативный отпечаток на продовольственную безопасность, которая проявляется в физической и ценовой доступности агропродовольственных товаров.



"С физической доступностью (наличием продовольствия на полках магазинов) проблем быть не должно, поскольку в течение последних двух лет Украина ежегодно собирала более 70 млн т зерновых при внутренней потребности 20-24 млн тонн и около 25 млн т масличных культур при внутреннем потреблении 14 млн тонн, – говорит эксперт. – А вот вопрос ценовой доступности остается открытым. При отсутствии надлежащего ценового регулирования существует вероятность того, что цены могут стремительно пойти вверх или произойти засилье дешевого и не всегда качественного импорта, что тоже не исключено. По предварительным оценкам, уже в этом году могут вырасти цены на хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, вероятно и на продукцию пчеловодства".



Проблему с физической доступностью должен решать Госрезерв, сформировав необходимые запасы продовольствия. А что касается ценовой доступности – это уже прямая задача Аграрного фонда, который через госзакупки и соответствующие интервенции может осуществлять косвенное регулирование цен и сдерживать их рост на продовольственные группы товаров.



"При адекватном реагировании упомянутых государственных институтов (Госрезерв и Аграрный фонд) на существующие вызовы и угрозы – проблем с продовольствием вполне можно избежать, – уверена Ольга Ходаковская. – Однако уже сейчас они должны активно работать в этом направлении, создавая "подушку" продовольственной безопасности".



По мнению доктора экономических наук, введенное правительством с 18 мая на период карантина регулирования ценовой надбавки (Постановление КМУ от 22.04.2020 №341) на социально значимые продовольственные товары существенного влияния на ценообразование иметь не будет и глобально проблему не решит. Скорее всего, оно будет действовать для рынка как "слабое успокоительное", считает эксперт.



Продовольственный кризис в Украине: вопрос экспорта

Артем Петренко отмечает, что мировой рынок подает тревожные сигналы.



"Пандемия повлияла на ряд крупных хозяйств в разных странах, которые были вынуждены ограничить свою работу из-за вспышек заболеваемости среди сотрудников. В результате ряд стран уже ввели ограничения на экспорт продуктов АПК. К примеру, Вьетнам ограничил экспорт риса, Россия – обработанного зерна, Казахстан – пшеничной муки, гречихи, сахара, подсолнечного масла и некоторых овощей", – говорит эксперт Института украинской политики.



Он также обращает внимание, что руководитель продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил об угрозе голода "библейских масштабов" из-за проблем с поставками, связанными с карантином.



"Но это заявление надо пояснить, – говорит Артем Петренко. – На самом деле, хронический дефицит продовольствия в ряде беднейших стран существует давно. И тут несколько причин. Во-первых, опережающие темпы роста спроса в многомиллионных государствах, таких, как Китай, Индия, Бразилия. Во-вторых, сокращение посевов. В последние годы на каждого человека в мире приходится 0,1 га посевов зерновых культур, что вдвое меньше, чем было в начале 60-х годов прошлого века. Всё большее количество стран для удовлетворения своих потребностей полагаются на импортное зерно, тем самым повышая цены. По данным прошлогоднего отчета ООН, число голодающих в мире росло третий год подряд".



Прогнозы ООН, по влиянию глобального потепления также неутешительны. Уже по этой причине ежегодно выпадает из сельхозоборота около 1,7 млн га земли. И спрос будет расти – ежегодно население мира увеличивается на 80 млн человек. А темпы роста населения почти в полтора раза опережают темпы увеличения производства продовольствия, приводит статданные Артем Петренко.



"Из анализа Всемирной продовольственной программы следует, что 135 миллионов человек на Земле приближаются к черте голода. А из-за коронавируса к концу 2020 года на грани голода могут оказаться еще 130 миллионов человек. Всё это означает, что мировое сообщество будет очень сильно давить на украинские власти, чтобы они не ограничивали экспорт продовольствия из Украины. Ибо тут уже присутствуют интересы крупнейших мировых трейдеров", – резюмирует представитель Института украинской политики.



Мнения экспертов касательно экспорта продукции АПК разделились. Одни радуются том, что Украина побила новый рекорд экспорта зерна – более 52 млн тонн. За границу вывезли свыше 27 млн тонн кукурузы (+9,8%), около 20 млн тонн пшеницы (+32,3%), более 8 тыс. тонн ржи, почти 4,8 млн тонн ячменя (+38,7%), по состоянию на середину мая, тогда как маркетинговый год (июль 2019 - июнь 2020) еще не завершен. Плюс, экспортировано более 300 тыс. тонн муки – почти на четверть больше, чем годом ранее.



Эксперт экономических программ Украинского института будущего (УИБ) Даниил Монин уверен, что экспорт Украине нужен. И чтобы показать себя ответственным партнером, соблюдающим контрактные условия. И ради притока в страну валюты – на фоне того же "провала" в этой части в связи с резким сокращением поступлений от заробитчан. Плюс, есть возможность "застолбить" за собой новые рынки.



Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАиС) Игорь Чаленко также выступает против сокращения или "запрета ради запрета" экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.



"Украина как один из серьезных игроков на мировом агрорынке не должна терять своих позиций, – уверен эксперт. – Напротив, мы должны думать над тем, чтобы постепенно трансформировать наш экспорт с преимущественно сырьевого характера на продукцию с высокой добавленной стоимостью. В то же время отпускать этот процесс исключительно в свободное плаванье нельзя. Нынешний год очень неоднозначный. С одной стороны, имеем мировое нарушение логистических цепочек как следствие борьбы с коронавирусом. Яркий пример – конвенция о запрете временного вывоза чеснока, гречки и лука со стороны Беларуси для стабилизации ситуации на внутреннем рынке".



Запреты на экспорт сельхозпродукции устанавливали также другие страны Евразийского экономического союза, страны Юго-Восточной Азии, Турция и ряд других государств, напоминает Игорь Чаленко.



"Для Украины это означает, что быстро компенсировать нехватку продукции за счет импорта за вменяемые средства не выйдет, как это было ранее с тем же картофелем, например, или гречкой, – продолжает эксперт. – Уже сегодня каждый пятый овощ или фрукт – это импорт. С другой стороны, внутренние административные мероприятия по борьбе с коронавирусом, а также неблагоприятные погодные условия говорят о том, что потери от прошлогодних показателей урожайности составят не менее 15%".



Очевидным в создавшейся ситуации является то, что государству необходимо в срочном порядке пересмотреть балансы спроса и предложения на сельхозпродукцию и, базируясь на соответствующие данные, откорректировать работу Госрезерва.



"Именно от эффективности данного Госагенства будет зависеть, насколько ударит по нам продовольственный кризис, – считает руководитель ЦАиС. – В приближении последнего я не имею ни малейших сомнений. Что касается запрета на экспорт, то это лишь крайний вспомогательный инструмент во избежание острого дефицита агропродукции внутри страны при условии, что другие меры не позволят стабилизировать ситуацию".



Другие считают, что экспорт сельхоз сырья и продукции следует ограничить, а то и вовсе прекратить. В целях всё той же продуктовой безопасности.



В СНБО обратили внимание Кабмина на настоятельную необходимость пересмотра системы формирования госрезерва. Однако правительство в раскритикованной рядом профильных комитетов "программе деятельности" одним из приоритетов определяет как раз таки экспорт. Причем не готовой продукции с добавочной стоимостью, а продовольственного сырья.



Как не допустить продовольственный кризис в Украине

Мы привыкли жить по принципу "надейся на лучшее, но готовься к худшему". И в этот раз украинцам, похоже, нужно готовиться к очередным непростым временам. А власти – предпринимать превентивные меры.



Ольга Ходаковская считает крайне важным уже сегодня обратить внимание на необходимость обеспечения потребности в посевном материале для следующего сезона, создав соответствующий семенной фонд. Это, по ее мнению, будет особенно актуальным для областей, которые наиболее пострадали от погодных катаклизмов.



"Проблема значительно шире, чем кажется на первый взгляд, – уверена эксперт. – Ведь с потерей посевов обостряется проблема платежеспособности украинского агрария. Хватит ли у него средств, чтобы провести следующую посевную кампанию? А это существенные затраты на обработку почвы, горюче-смазочные материалы, удобрения, СЗР, зарплату... Как быть хозяйствам, которые взяли кредиты в банках и теперь не смогут их погасить, причем речь идет как о процентах, так и за тело кредита? Как выплатить арендную плату за земельные паи селянам? Чем рассчитаться по задолженности по зарплате? Каким образом выполнить налоговые обязательства перед государственным и местными бюджетами? Последние, кстати, тоже недополучат существенные денежные поступления в виде налогов и сборов, что без соответствующих бюджетных субвенций может негативно отразиться на развитии сх-территорий и выполнении ими важных социальных функций".



Оставлять агрария наедине с бедой нельзя, подчеркивает Ольга Ходаковская. Ведь это ударит по жизнедеятельности многих сфер национальной экономики, по благосостоянию каждого из нас.



Чтобы минимизировать риски, доктор экономических наук считает необходимым принять ряд мер, среди которых:



– предоставление безвозвратной финансовой помощи тем производителям, которые пострадали от засухи и других природных катаклизмов (пыльные бури и т.д.), а также карантинных мероприятий, связанных с пандемией COVID-19;

– обеспечение компенсации процентов по кредитам и отсрочке погашения тела кредита для с/х предприятий и фермерских хозяйств, которые понесли убытки с тем, чтобы сохранить их жизнеспособность;

– полное или частичное освобождение от уплаты налогов для агропроизводителей, пострадавших от стихийного бедствия;

– предоставление субвенций местным бюджетам;

– развитие агрострахования;

– развитие поливного земледелия (восстановление мелиоративных систем, совершенствования работы водохозяйственного комплекса, создание ассоциаций водопользователей, компенсация стоимости работ по строительству систем капельного орошения, восстановление механизма компенсации стоимости электроэнергии при орошении и т.п.);

– селекция и семеноводство устойчивых к засушливым условиям сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, семена которых прорастают при минимальном количестве влаги.

В целях продуктовой безопасности Артем Петренко советует нашим властям предпринять следующие шаги:



1. Постоянно уточнять прогнозы урожая и продовольственного баланса по всем продуктовым группам.

2. Создать достаточные запасы в государственном резерве.

3. Не дожидаясь кризисных ситуаций, ограничить экспорт по тем группам продовольствия, по которым прогнозы показывают возможность появления даже малейшего дефицита. "Как бы на нас не давили наши иностранные партнеры. Это очень серьезно, – уверен эксперт. – Ситуация, когда защитные маски продали за границу, а потом были вынуждены импортировать их втридорога, повторится не должна".

4. Постоянно взаимодействовать с торговыми сетями, чтобы они заранее заключили импортные контракты по ряду товарных групп и создавали дополнительные запасы, где это возможно.

5. Заранее создать инфраструктуру выездных продуктовых ярмарок во всех регионах страны, которые нужно будет проводить в случае малейших намеков на дефицит и рост цен.

"18 мая вступило в силу постановление Кабмина о госрегулировании цен на социальные и противоэпидемические товары, – напоминает эксперт. – Но прямых административных ограничений не достаточно. Важно заранее создавать дополнительное предложение во всех регионах Украины. Кроме этого, важно продолжить земельную реформу. От доведения до ума земельного кадастра и построения надежной системы регистрации и защиты земельной собственности – до увеличения качественной системы поддержки украинских фермеров, в том числе, в 2021 году. При правильных действиях властей всех уровней, Украина вполне сможет обеспечить свою продовольственную безопасность".

Напомним, в Украине по состоянию на 16 апреля аграрии посеяли 4,8 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур, что составляет 32% к прогнозу (15,3 млн га). При этом, 2,1 млн га было засеяно за последнюю неделю. Аграрии практически закончили посев гороха 375,6 тыс. га (95%) и овса 92,5 тыс. га (97%), согласно прогноза (396,5 тыс. га и 95,6).

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