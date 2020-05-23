Украинским банкам позволили обслуживать клиентов дистанционно

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Украинцы, у которых нет возможности физически посетить
банк, но необходимо оформить определенную банковскую услугу, теперь смогут
делать это дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка
Украины (НБУ).
Сотрудники банков могут идентифицировать клиентов через видеозвонок, а копии документов можно отправить на электронную почту. Кроме того, если банк подключен к системе BankID НБУ, можно будет открыть еще один счет в другом банке – финансовое учреждение, клиентом которого вы уже являетесь, может предоставить ваши данные банку, с которым вы хотите работать.
Ранее "Комментарии" писали, что в течение текущей неделе
к системе BankID НБУ подключились
еще два отечественных банка: "Аккордбанк" и "Асвио Банк". Таким образом,
теперь в системе насчитывается 17 банков. Всего на сегодняшний день к системе
подключены 17 банков, среди которых "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Альфа банк", "ПУМБ",
Monobank ("Универсал Банк"), "OTP Банк", "а-Банк", банк "Альянс", Банк "ФОРВАРД",
банк "Пивденный", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-банк", банк "Восток", "Идея
Банк", "Аккордбанк" и "Асвио Банк". Кроме банков к системе BankID подключены 23
небанковские учреждения (порталы услуг).
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