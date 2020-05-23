Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.05.2020

BTC/USD

9163.02

ETH/USD

206.97

LTC/USD

43.97

НБУ 23.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Украинским банкам позволили обслуживать клиентов дистанционно
НОВОСТИ Все новости

Украинским банкам позволили обслуживать клиентов дистанционно

Идентифицировать клиентов банки смогут с помощь видеозвонков

сегодня, 13:23
Автор:

• Татьяна Веремеева

Украинским банкам позволили обслуживать клиентов дистанционно

Украинцы, у которых нет возможности физически посетить банк, но необходимо оформить определенную банковскую услугу, теперь смогут делать это дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Сотрудники банков могут идентифицировать клиентов через видеозвонок, а копии документов можно отправить на электронную почту. Кроме того, если банк подключен к системе BankID НБУ, можно будет открыть еще один счет в другом банке – финансовое учреждение, клиентом которого вы уже являетесь, может предоставить ваши данные банку, с которым вы хотите работать.

Ранее "Комментарии" писали, что в течение текущей неделе к системе BankID НБУ подключились еще два отечественных банка: "Аккордбанк" и "Асвио Банк". Таким образом, теперь в системе насчитывается 17 банков. Всего на сегодняшний день к системе подключены 17 банков, среди которых "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Альфа банк", "ПУМБ", Monobank ("Универсал Банк"), "OTP Банк", "а-Банк", банк "Альянс", Банк "ФОРВАРД", банк "Пивденный", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-банк", банк "Восток", "Идея Банк", "Аккордбанк" и "Асвио Банк". Кроме банков к системе BankID подключены 23 небанковские учреждения (порталы услуг).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!