Группа Ахметова могла обвалить цены на электроэнергию ради собственной выгоды - СМИ

Группа Рината Ахметова могла обвалить цены на рынке электроэнергии, чтобы сменить руководство Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом пишет издание БизнесЦензор, ссылаясь на публикацию депутата Андрея Геруса в Facebook.



Глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус написал обращение на имя главы Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева и главы СБУ Ивана Баканова. Депутат утверждает, что цены на рынке электроэнергии за несколько дней упали сразу на треть.

25-26 мая базовая цена электроэнергии (Base) на "Рынке на сутки вперед" (РСВ) обвалилась до 800 – 850 грн/кВт*ч. При этом, еще 22 мая этот показатель был на уровне 1200 грн/кВт*ч.

"На РСВ произошло резкое сокращение потребления, что не соответствует динамике общего спроса на электроэнергию, ведь в стране происходит ослабление карантина, начинает работать электротранспорт и наблюдается похолодание", – говорит Герус.



Подобное произошло из-за действий генерирующих, поставляющих и промышленных компаний СКМ Рината Ахметова, пишет издание.

Сам Герус название компании не упоминает. При этом пишет, что к обвалу цен может быть причастна вертикально-интегрированная компания, которая имеет на рынке наибольшую рыночную власть. К тому же является крупным игроком не только на стороне генерации и продажи электроэнергии, но и на стороне покупателей электроэнергии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n319816

Так, ДТЭК Ахметова, с одной стороны, контролирует значительную долю генерации, поставку и распределение электроэнергии (облэнерго). С другой стороны, "Метинвест" Ахметова и угольные шахты ДТЭК являются крупными потребителями электроэнергии в стране.

26 мая состоялось совещание участников энергетического рынка с членами Кабмина. Там гендиректор ДТЭК Максим Тимченко якобы заявил о необходимости сменить руководство Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая допустила такое падение цены.

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