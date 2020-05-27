Сокращение количества банкоматов в Украине: нововведения от НБУ или провокация паники среди населения

С 1 августа 2020 года владельцы платежных карт смогут получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Для этого Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций. На фоне этой информации ряд ресурсов разгоняет информацию о том, что НБУ принял решение, направленное на сокращение количества банкоматов. Эксперты прояснили ситуацию для издания "Комментарии".



Паника населения на фоне информации о банкоматах

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер Банка "Юнисон", финансовый эксперт Оксана Чепижко подчеркивает, что в последнее время в некоторых СМИ устойчиво разгоняют ряд месседжей, направленных на усиление паники у населения.

"То, что больше нельзя перечислять с карточки на карточку более 5000 грн. То, что в стране резко сократится количество банкоматов. В последнем случае ссылаются на постановление НБУ от 7 мая №59 "Об утверждении изменений в положение о ведении кассовых операций в национальной валюте". Там, в частности, отмечается, что с августа свои безналичные деньги (пенсии, заработные платы и т.д.) можно будет снимать в любых предприятиях торговли и заведениях общественного питания, где есть регистраторы расчетных операций (РРО). Но этот вовсе не значит, что банкоматы станут ненужным финансовым атрибутом, – подчеркивает эксперт. – Надо понимать, что технический прогресс на месте не стоит. Со временем, безусловно, на смену банкоматов придут другие – менее громоздкие и более функциональные машины. Но это вопрос не сегодняшнего дня".

При этом Оксана Чепижко отмечает, что с января по апрель в Украине стало на 200 банкоматов меньше у иностранных банков, примерно на 100 – у "ПриватБанка". Сеть банкоматов остальных банков не изменилась.

"Кто и зачем разгоняет паническую "волну"? Очевидно, есть силы внутри страны, которые заинтересованы сменить нынешнее руководство НБУ. Сменить не только Якова Смолия на условного Арсения Яценюка, но и сам вектор работы НБУ", – резюмирует эксперт.

Почему банкоматы в Украине отходят на второй план

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос подчеркивает: "Финтех развивается намного быстрее, других отраслей даже в банковской сфере. Поэтому вечной задачей НБУ было, есть и будет соблюдать баланс зарегулированности и свободы для новых технологий. Но, чаще всего, административно-юридический слог регулятора не позволяет рассмотреть в его действиях хорошее. А мы по привычке ищем плохое. Как и в этом случае".

Уже несколько лет платежные системы в мире тестируют дополнительные возможности операций с картами на посттерминалах, подчеркивает эксперт. То наличку выдавать, то наличку принимать, то остатки сообщать клиенту, то блокировать карты. В нормативку же такие возможности попадают только сейчас.

"Что касается сокращения количества банкоматов… Их, действительно, по европейским меркам – много у нас, – отмечает Андрей Кривонос. – Но я не вижу ни в действиях НБУ, ни в Стратегии финансового сектора Украины до 2025 года задач по уменьшению такого инструмента для банков. Конечно, следует признать, что обслуживание банкоматов и инкассация представляют собой существенные расходы банков, а особенно государственного "Привата". Но это уже задачи другого порядка. И, кстати, его сеть банкоматов и отделений является на сегодня единственным козырем в поднятии его рыночной стоимости в процессе будущей приватизации".

И вот тут, подчеркивает эксперт, начинается логичный переход к причинам информационных атак на НБУ.

"Корыстные интересы по небольшому частному вопросу в наше время очень быстро выносятся на верхний уровень в попытке привлечь всё и всех для его решения. Думается, что и в этот раз НБУ попал под нападки из-за его требовательной позиции по сокращению трат банков на излишние виды расходов, – считает Андрей Кривонос. – Среди таких – инкассация, сети отделений... Следовательно, за сегодняшними атаками могут быть те, кому это не нравится. А их задачи установить несложно – желание остаться с работой".

Банкоматы в Украине и развитие новых технологий

Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает шаг НБУ вполне логичным и закономерным процессом упрощения денежного обращения, связанным с развитием электронных и программных технологий.

"Банкоматы в свое время были тем революционным, прогрессивным способом удешевить и облегчить и банкам и их клиентам пользование – как наличными, так и безналичными средствами, – отмечает эксперт. – Я оцениваю данное решение НБУ точно таким же важным по значению, по степени расширения, доступности и упрощению работы с наличными, стимулированию населения к более интенсивному переходу на безналичные расчеты".

Привычные же нам банкоматы, по мнению Александра Гаврутенко, на сегодняшний день практически выполнили свою, можно сказать, историческую роль – дали толчок для дальнейшего развития финансовой системы. Но даже при этом, уверен эксперт, они еще долго будут оставаться частью нашей финансовой и банковской инфраструктуры.

Ранее "Комментарии" писали, что украинцы, у которых нет возможности физически посетить банк, но необходимо оформить определенную банковскую услугу, теперь смогут делать это дистанционно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!