Нацбанк обновил официальный курс валют: доллар достиг отметки в 27 гривень

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 27 мая на уровне 27 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,71грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 10 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,90 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 20 копеек – по состоянию на 27 мая курс был установлен на уровне 29,51 грн за евро.

Напомним, с 1 августа 2020 года владельцы платежных карт смогут получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Для этого Национальный банк Украины усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций. На фоне этой информации ряд ресурсов разгоняет информацию о том, что НБУ принял решение, направленное на сокращение количества банкоматов. Эксперты прояснили ситуацию для издания "Комментарии".

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