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В Нацбанке объяснили, что будет с гривной и курсом доллара после карантина

Существенного спроса на иностранную валюту, в частности доллар, после карантина быть не должно, - заместитель главы Нацбанка

28 мая 2020, 10:42 comments567
Автор:

Виолетта Комаровская

В Нацбанке объяснили, что будет с гривной и курсом доллара после карантина

Курс гривны после отмены карантина будет колебаться. Национальная валюта по отношению к доллару может как расти в цене, так и падать, рассказал в интервью Лига.Нет заместитель руководителя Нацбанка Дмитрий Сологуб. Официальный курс будет напрямую зависеть от спроса на иностранную валюту на межбанке. 

В НБУ прогнозируют, что резкого спроса на валюту в Украине после отмены карантина быть не должно. Он будет восстанавливаться постепенно.  

"Предполагаю, что в один день все не побегут скупать валюту. Постепенно будет восстанавливаться экономика. И, соответственно, спрос на валюту. Вместе с тем, выход из карантина окажет свое влияние на экспорт. Поэтому курс может колебаться как в одну сторону, так и в другую", - рассказал Сологуб. 

Также Дмитрий Сологуб объяснил, из-за чего доллар ближе к концу мая снова начал дорожать.

"Мы с вами живем при плавающем курсе. И это нормально, когда он то растет, то снова падает. Таковы правила рынка. Не стоит сильно на этом заострять внимание", - говорит заместитель главы НБУ. 

Среди основных факторов, которые привели к укреплению гривны в конце апреля и в начале мая, Сологуб назвал сезонность, карантин и ажиотаж на валюту в марте-апреле: 

"До 20 мая компании платят налог на прибыль за первый квартал, поэтому продают валюту. Что касается карантина, многие из тех, кто купил валюту в марте, затем вынуждены были ее продавать".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США супруги нашли посреди дороги миллион долларов. 


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Источник: https://finance.liga.net/ekonomika/interview/nasha-natsionalnaya-ideya-depozit-pod-15-i-kredit-pod-3-intervyu-c-dmitriem-sologubom?fbclid=IwAR3bPavu81pTUMfLW3pSU6CKAdXEoDOm_ZAdZdEW3k7V7DRxkh1lUCOi4q0
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