В Нацбанке объяснили, что будет с гривной и курсом доллара после карантина

Курс гривны после отмены карантина будет колебаться. Национальная валюта по отношению к доллару может как расти в цене, так и падать, рассказал в интервью Лига.Нет заместитель руководителя Нацбанка Дмитрий Сологуб. Официальный курс будет напрямую зависеть от спроса на иностранную валюту на межбанке.

В НБУ прогнозируют, что резкого спроса на валюту в Украине после отмены карантина быть не должно. Он будет восстанавливаться постепенно.

"Предполагаю, что в один день все не побегут скупать валюту. Постепенно будет восстанавливаться экономика. И, соответственно, спрос на валюту. Вместе с тем, выход из карантина окажет свое влияние на экспорт. Поэтому курс может колебаться как в одну сторону, так и в другую", - рассказал Сологуб.

Также Дмитрий Сологуб объяснил, из-за чего доллар ближе к концу мая снова начал дорожать.

"Мы с вами живем при плавающем курсе. И это нормально, когда он то растет, то снова падает. Таковы правила рынка. Не стоит сильно на этом заострять внимание", - говорит заместитель главы НБУ.

Среди основных факторов, которые привели к укреплению гривны в конце апреля и в начале мая, Сологуб назвал сезонность, карантин и ажиотаж на валюту в марте-апреле:

"До 20 мая компании платят налог на прибыль за первый квартал, поэтому продают валюту. Что касается карантина, многие из тех, кто купил валюту в марте, затем вынуждены были ее продавать".

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