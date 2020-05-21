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В США супруги нашли на дороге миллион долларов

Добропорядочная семейная пара передала мешки с деньгами в полицию

сегодня, 10:04
Автор:

• Сергей Медведев

В США супруги нашли на дороге миллион долларов

Необычную находку обнаружили на дороге семейная пара Эмили и Дэвид Шанц. В двух мешках, которые они увидели на дороге, оказалось около миллиона долларов. Инцидент произошел в американском штате Вирджиния.

"Супруги из округа Кэролайн нашли почти миллион долларов наличными, наехав на мешки", - говорится в сообщении.

Точная сумма денег, находившихся в мешках, не называется.

Супруги обнаружили мешки во время поездки. Они не стали заглядывать в них, а положили в багажник, чтобы позднее выбросить их. Когда же пришло время избавиться, то, заглянув, они обнаружили там пластиковые пакеты с банкнотами.

Добропорядочные супруги обратились в полицию. Теперь правоохранители ищут владельца денег и выясняют, откуда они взялись на дороге. По предположениям детективов, деньги перевозила почтовая служба и они принадлежат одному из банков.

Как отметила  Эмили Шанц, они с мужем не жалеют о своем поступке и считают, что поступили правильно, ведь деньги им не принадлежали.

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Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нидерландах полиция обнаружила тайник с 255 кг евро.


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Источник: https://www.wtvr.com/news/local-news/caroline-county-family-finds-nearly-1m-in-cash-in-middle-of-road
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