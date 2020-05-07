255 килограммов денег: в Нидерландах нашли тайник с крупной суммой наличных

Правоохранители Нидерландов столкнулись с необычной находкой. Полиция обнаружила в городе Эйндховен тайник, в котором находились 12,5 млн евро наличными. Деньги были спрятаны в частном доме.

По сообщениям местной прессы, найденные купюры имели достоинство от 20 до 500 евро. Совокупный вес найденных банкнот составил 255 килограммов. При обыске дома было также найдено и изъято огнестрельное оружие.

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в отмывании денег.

Напомним, что годом ранее в Амстердаме были найдены 12.8 млн евро, которые предположительно являлись доходом от наркоторговли. В тот раз сумма была разделена на 5 частей и хранилась раздельно. Причастными к такому "кушу" оказались 7 человек. Их арестовали за незаконную торговлю наркотиками.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно данным НБУ, украинцы в марте обналичили 2,75 млрд грн.

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