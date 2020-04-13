В Киеве резко упал уровень оплаты за услуги ЖКХ, - Кличко

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко обозначил, что в столице на конец марта уровень оплаты жителями коммунальных услуг составил менее 80%, что является рекордно низким. Об этом он рассказал в своей трансляции на Facebook.

Мэр Киева отметил, что при этом решением КГГА в столице введены льготные условия по тарифам ЖКХ, которые продолжат действовать до окончания ограничительных мер по карантину.

"У нас действовала скидка 10% для тех, кто производил оплату до 20 числа текущего месяца, но сейчас она будет актуальна для всех, кто оплачивает услуги до конца месяца. Но льготный период вовсе не означает, что платить не надо совсем", - обозначил Кличко.

Городской голова добавил, что во время карантина резко упал уровень оплаты по коммунальным тарифам, хотя эти средства крайне необходимы для дальнейшего обеспечения жизнедеятельности города. Кличко призвал всех, кто пользуется онлайн-сервисами, внести в них несколько адресов пожилых родителей и близких, тех, кто не умеет проводить оплату удаленно, не выходя из дома.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что киевский мэр Виталий Кличко рассказал о благоустройстве столицы во время карантина со стороны дорожных служб.









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