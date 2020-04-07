Кличко рассказал, как карантин отразится на трассах Киева

Городского голова Киева Виталий Кличко заявил, что дорожные службы Киева ускорили режим ремонтных работ на проблемных улицах благодаря тому, что в условиях карантина стало ездить меньше автотранспорта. Об этом он рассказал в ежедневном отчете на своей странице в Facebook.

"До начала мая мы закончим работу на части Борщаговского трубопровода и откроем там движение по обеим полосам в сторону центра, а значит, начнем ремонт другой половины постройки", - отмечает Кличко.

Мэр добавил, что масштабные ремонтные работы продолжаются на проспекте Любомира Гузаря, улицах Пушкинской, Покровской, Никольско-Ботанической, а также строится метро на Виноградной и трасса на Богатырской.

"На станциях метрополитена капитально обновляются эскалаторы, в частности, речь идет о Майдане Независимости и Золотые ворота. Что касается остальных станций, то, пользуясь случаем, что метро не работает, коммунальные службы проверяют все механизмы на неисправности и там, где надо отремонтировать, будут ремонтировать", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Кличко обратился к спортсменам, которые нарушают правила карантина из-за тренировок.









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