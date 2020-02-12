"Вырубка украинских лесов": когда закон бессилен

С начала 2000-х годов незаконная вырубка леса в Украине стала одной из самых больших проблем в стране. Возможно, все осталось бы незаметным, но масштабные наводнения в западных регионах страны, наиболее богатых лесом, из-за вырубки которого, как считали эксперты, наводнения и происходили, привлекли к себе много внимания. В 2008 году наводнение было особенно масштабным, а его жертвами стали 6 человек, весной 2019 года погибли 2 человека.

Власти озаботились проблемой незаконной вырубки лесов в Украине еще в 2015 году, когда в апреле Верховная Рада ввела на 10 лет запрет на экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде, запретив экспорт леса-кругляка (кроме сосны) с 1 ноября 2015 года и леса-кругляка древесных пород сосны с 1 января 2017 года. Помимо моратория на экспорт леса-кругляка действует уголовная ответственность за контрабанду леса. Принятый еще нардепами VIII созыва летом 2018 года законопроект № 5495 "О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза лесоматериалов" значительно ужесточил наказания за преступления в сфере лесного хозяйства.

Так, незаконная вырубка леса или его транспортировка грозит штрафом от 17 тыс. грн. или лишением свободы на срок до 3 лет. Контрабанда леса заграницу грозит лишением свободы на срок до 5 лет, а повторное нарушение, или же преступление, совершенное по предварительному сговору или с участием должностного лица может отправить виновных за решетку на срок до 10 лет.

Казалось бы, запрет на экспорт и достаточно жесткая уголовная ответственность, должны были бы уменьшить число желающих заработать на украденном у страны украинском лесе, но реальность говорит о другом.



Еще летом 2018 года журналисты британской газеты Earthsight пришли к выводу, что мораторий не работает: до 70% экспорта древесины из Украины приходится на Евросоюз – объем за 4 года вырос на 75%, превысив 1 млрд евро в 2017 году.

По итогам 2019 года официальных данных пока нет, но по состоянию на 14 января на совещании в Киеве глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий заявил, что убытки государства от незаконных вырубок составляют порядка 1 млрд грн. Для сравнения убытки для государства в 2016 году оценивались в 200 млн грн.

Заявление Андрея Заблоцкого поддержал премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявивший, что в областях с наибольшим количеством лесов будет проведен "тотальный" аудит предприятий, которые занимаются вырубкой. Также планируется разработать и внедрить централизованную онлайн-систему контроля за лесным хозяйством. Путь каждого срубленного в стране дерева, по словам премьера, можно будет отслеживать с помощью онлайн-средств. Пока такая онлайн-карта вырубки деревьев действует в пилотном режиме в Черниговской, Полтавской и Ровненской областях.

Также в ноябре вступил в силу закон о запрете елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Однако далеко не все разделяют оптимизм главы Кабмина. Так, по данным сайта Texty.org.ua с 2011 по 2018 годы Украина потеряла 5175 квадратных километров лесов, причем наибольшие масштабы пришлись не на Карпаты, а на украинское Полесье.

Напомним, ранее портал "Харьков. Комментарии" сообщал, что жители области массово сетуют на уничтожение леса путем вырубки и вывоза деревесины.













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