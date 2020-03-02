В «Укрзализныце» рассказали, когда подорожают билеты на поезда

АО "Укрзализныця" сообщила о том, что подорожания тарифов на проезд железнодорожным транспортом, которое планировалось с 1 марта, не будет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании на странице в Facebook.



Отмечается, что индексацию тарифов в дальнем и международном сообщениях планировалось осуществлять поэтапно — с 1 марта по 31 декабря 2020 года, но приказ об этом в Министерстве инфраструктуры Украины не согласовали и, соответственно, подорожание билетов не будет.

В то же время в "Укрзализныце" сообщают о миллиардных убытках от пассажирских перевозок. Поступления от таких перевозок только на 43% покрывают расходы предприятия на них.

Также в компании напоминают, что в последний раз тарифы на железнодорожные перевозки в нашей стране повышали в 2018 году.

Напомним, что АО "Укрзализныця" подписало меморандум о сотрудничестве с одним из крупнейших железнодорожных операторов Европы, немецкой компанией Deutsche Bahn. Речь идет якобы исключительно о консалтинге. Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы этого сотрудничества.

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