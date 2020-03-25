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Металлурги просят Зеленского повлиять на "Укрзализныцю"

«Укрметаллургпром» и Федерация металлургов Украины заявили, что "Укрзализныця" вводит запрет на планирование и перевозки грузов по железной дороге, принуждая грузоотправителей подписать невыгодный документ

сегодня, 11:50
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Металлурги просят Зеленского повлиять на "Укрзализныцю"

С 1 апреля "Укрзализныця" вводит запрет на планирование и перевозки грузов по железной дороге, таким образом принуждая грузоотправителей подписать невыгодную для них редакцию Договора по организации грузоперевозок. Однако большинство грузоотправителей не согласны с предложенным условиям и выступают категорически против значительного роста стоимости железнодорожных перевозок, обусловленного документом. Об этом говорится в обращении объединения предприятий "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, министру инфраструктуры Владиславу Криклию, министру экономики Игорю Петрашко, а также и.о. главы "Укрзализныци" Желько Марчеку.
Согласно обращению, ассоциации просят представителей власти выдать запрет на введения в действие нового Договора УЗ с 1 апреля и отправить его на доработку.
"Дискриминационная и деструктивная позиция УЗ направлена на искусственное ограничение экспорта, где доля ГМК и продукции аграриев составляет 26,7% и 25,8% соответственно, приведет к уменьшению валютных поступлений в страну", - говорится в обращении.
По словам представителей предприятий "Укрметаллургпром" и Федерации металлургов Украины, невозможность для клиентов, которые до сих пор не подписали Договор, из-за несогласия с его условиями, осуществлять перевозки может иметь катастрофические последствия для экономики и приведет к значительному уменьшению объема валютных поступлений.
"Уже сейчас Национальный банк вынужден тратить валютные резервы для сдерживания инфляции и поддержки национальной валюты, сокращение экспорта значительно увеличит такие расходы", - говорят металлурги.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в связи с карантином в Украине с 18 марта компания отменяет все рейсы дальнего сообщения, а также региональные поезда и местные электрички. На протяжении месяца пассажиры смогут обменять в кассе свои билеты или вернуть потраченные деньги в 100-процентном размере. Вместе с тем, в “УЗ” просят не спешить на вокзалы, чтобы не создавать толпу в период карантина, когда скопление людей может быть опасно для здоровья.


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Источник: http://uaprom.info/news/173813-dejstviya-uz-iskusstvenno-ogranichit-eksport-metallurgicheskoj-produkcii-ukrmetallurgprom-fmu.html
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