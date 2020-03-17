“Укрзализныця” отменяет все поезда и просит не спешить на вокзалы за компенсацией

В Украине с завтрашнего дня перестанут ходить поезда. Столь жесткую меру приняли в связи с распространяющимся по стране коронавирусом, информирует “Укрзализныця”.

Согласно последней информации, с 18 марта компания отменяет все рейсы дальнего сообщения, а также региональные поезда и местные электрички. На протяжении месяца пассажиры смогут обменять в кассе свои билеты или вернуть потраченные деньги в 100-процентном размере. Вместе с тем, в “УЗ” просят не спешить на вокзалы, чтобы не создавать толпу в период карантина, когда скопление людей может быть опасно для здоровья.

Как ранее сообщали "Комментарии", на сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины. По словам Ляшко, в Украине официально подтвердили 7 случаев коронавируса, в 4 из которых люди не путешествовали и были инфицированы дома.

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