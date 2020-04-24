Создание государственной авиакомпании: каковы перспективы договоренности Зеленского с ГП «Антонов»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренности с ГП "Антонов" о разработке современной украинской авиакомпании. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" эти перспективы.

"Создание государственной авикомпании потребует громадных средств"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уверен, что создавать украинскую государственную авиакомпанию можно и нужно. Но есть нюансы.

"Президент, похоже, не очень разобрался в вопросе. Потому что та же Turkish Airlines, на которую он ссылался как пример, не является госкомпанией в полном понимании этого слова. Да, в 1933 году она создавалась именно как Государственная авиационная администрация. Но потом был ряд реорганизаций. И в настоящее время лишь 49% акций принадлежит государству и 51% – частным владельцам, – отмечает Рейтерович. – в любом случае, процесс создания такой авиакомпании – долгий. И нужны не только политическая воля государства, но и – всесторонняя поддержка. В том числе на уровне законов, которые помогли бы развитию госсектора авиаперевозок. Учитывая нашу специфику, могут быть и меры в виде дискредитации частных перевозчиков – в угоду государственной компании".

В данный момент сфера авиаперевозок в Украине монополизирована, напоминает эксперт.

"А монополист, понятно, не заинтересован в том, чтобы были конкуренты. Я сомневаюсь, что Коломойский с его МАУ будет спокойно наблюдать за тем, как его бизнесу переходят дорогу, – говорит Рейтерович. – И хоть в последнее время его монополия была несколько разбавлена (в Украину заходили лоукосты), всё равно МАУ имел свой жирный кус. Сейчас, правда, как и у всех авиаперевозчиков, у этой компании – большие проблемы. Не исключаю, что заявление Зеленского сделано и с этим прицелом. Гипотетически, если та же МАУ станет банкротом, государство сможет получить необходимые борта без особых вложений. А потом присоединить крылатый парк к ГП "Антонов". Создавать же парк с нуля – это огромные деньги. Но даже и без этого создание государственной авикомпании потребует громадных средств. Ведь авиакомпания – это не просто самолеты, это и инфраструктура, и производство, и подготовка кадров. И даже если планы начнут реализовывать, всё растянется на куда большие срок, чем каденция Зеленского. Который, напомню, обещал, что не будет повторно баллотироваться".

"Есть материальная база, которую не только можно, но и нужно восстановить и работать"

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко поддерживает идею создания государственной авиакомпании. Он также считает, что украинской экономике следует больше интегрироваться с РФ и Беларусью.

"Раньше наши производства были мощно взаимосвязаны. И хоть имелась своя специализация (в Украине, к примеру, делали двигатели для самолетов, вертолетов, ряд комплектующих), интегрированность позволяла выпускать продукцию мирового уровня, – отмечает Анатолий Пешко. – После развала Союза у нас остались серьезные мощности. И мы даже сумели удивить мир рекордной "Мрией". Но чем дальше, тем больше мы теряли темпы производства и рынки сбыта. А ведь имеется большой промышленный потенциал. В Киеве, Днепре, Харькове сосредоточены кадры, владеющие вопросам самолето- и ракетостроения. Есть материальная база, которую не только можно, но и нужно восстановить и работать".

По мнению эксперта, развитие украинского авиастроения (что подразумевается созданием государственной авиакомпании) позволит обеспечить рабочими местами людей, которые пополнили сейчас армию безработных. А таких, по разным оценкам, у нас от 2,5 до 3 миллионов.

"Мы могли бы создать и занятость, и расширять рынки сбыта. И максимально уходить от зависимости от того же Запада. Важно, чтобы мы сами всё производили – и сами могли потреблять. Нужно становиться более независимыми", – резюмирует академик.

"Идея как маркетинговый ход и инструмент поддержки отечественного производителя – хорошая"

Если бы авиакомпания, о которой говорил Зеленский, не просто появилась, но и полностью была укомплектована самолетами отечественного производства, это была бы хороша имиджевая фишка для продвижения нашей продукции. Такое мнение высказал эксперт Украинского института политики, магистр государственного управления Владимир Воля.

"Украинские самолеты обслуживают международные авиалинии. И демонстрируют надежность. А создание госавиакомпании с парком отечественных самолетов – это была бы прекрасная поддержка украинского авиастроения, – говорит Владимир Воля. – В том же ЕС активно продвигают закупку самолетов именно европейского производства. И нам нужно максимально поддерживать своих".

В то же время, отмечает эксперт, пока Зеленский говорит лишь о проработке соответствующей идеи. И это не значит, что она будет реализована.

"Проработка может дать ясность, насколько это экономически может потянуть наше государство. Ведь если речь о госавиакомпании, то ее придется строить за государственный же счет, – поясняет Владимир Воля. – Возможно, с участием бизнеса, но с контрольным пакетом государства. В нынешней ситуации говорить о серьезных госвливаниях не приходится. Но сама идея как маркетинговый ход и инструмент поддержки отечественного производителя – хорошая. Осталось понять финансовые возможности. Ну и, безусловно, важен эффективный менеджмент".

Ранее мы сообщали, что авиакомпания МАУ запросила государственный кредит на 50 миллионов долларов из-за кризиса.

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