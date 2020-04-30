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В «Укравтодоре» рассказали, какие масштабные проекты планируют завершить до конца сезона

Стало известно, в каких областях Украины планируют завершить масштабный ремонт дорог до конца сезона

сегодня, 12:07
Автор:

• Таисия Ерохина

В «Укравтодоре» рассказали, какие масштабные проекты планируют завершить до конца сезона

До конца сезона "Укравтодор" планирует завершить дорожный ремонт как минимум на 8 украинских трассах. Об этом рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков УНИАН.

Так, среди наиболее масштабных проектов, которые планирует завершить "Укравтодор" до конца сезона, следующие: в Николаевской области – трассы Н-11 "Днепр-Кривой Рог-Николаев" и Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев", в Днепропетровской области – Н-11 от Днепра до Кривого Рога, в Запорожской – часть дороги М-18 "Харьков-Симферополь", в Луганской – дорога на Станицу Луганскую.

Кроме того, немало работы предполагает самый амбициозный проект – ремонт на трассе Р-31 "Днепр-Решетиловка". Еще планируется полностью завершить в этом году дорогу из Киева до Харькова на автодороге М-03. А также, добавил Кубраков, начали восстановление дорог Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск" и Н-13 "Львов-Ужгород".

Напомним, правительство Украины заявило, что, несмотря на кризисные явления, будет продолжать реализацию проекта "Большая стройка". Для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии. По просьбе издания "Комментарии", эксперты оценили, станет ли это решение "залогом экономического развития", как уверяет премьер-министр Денис Шмигаль.


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Источник: https://www.unian.ua/economics/transport/golova-ukravtodoru-kubrakov-rozpoviv-yaki-mosti-ta-dorogi-remontuvatimut-u-2020-roci-novini-ukrajina-10979033.html
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