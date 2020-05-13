Запрет на авиаполеты: как будут восстанавливаться авиакомпании после карантина в Украине

Эксперты оценили для издания "Комментарии" продолжающийся в Украине "карантинный" запрет на полеты. А также спрогнозировали, реально ли после этого будет восстановиться авиакомпаниям, и не имеют ли запреты целью разорить их и скупить за бесценок.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что не планируют восстанавливать авиасообщение с 22 мая – даты предположительного выхода с карантина, который уже обещали продлить. А потому, отмечают в правительстве, авиакомпании, которые открыли бронирование рейсов с 23 мая, вводят людей в заблуждение.

"Нас ждет колоссальная перестройка авиарынка"

Специфика авикомпаний в том, что такие схемы как банкротство и поглощение действуют на этом рынке несколько иначе, чем в других бизнесах, отмечает финансовый эксперт, эксперт инcтитута Growford Алексей Кущ.

"Большие авиакомпании, как правило, работают с лизинговым авиапарком. То есть, он не их собственности, – поясняет эксперт. – И банкротство в этой сфере – это, прежде всего, очистка рынка для новых участников, захваты новых маршрутов. А сами авикомпании как таковые особого интереса не представляют. Главное – доля рынка и обслуживание маршрутов. Так что тут работают не слияние или поглощения, а просто устранение конкурентов. Особенно это касается специфического украинского рынка".

Нынешний кризис ударил по туризму и по связанной с ним логистикой, в том числе – пассажирской авиацией.

"Особенность в том, что не будет резкого восстановления перевозок, – уверен Алексей Кущ. – Отмена карантина будет поступательный. И не только в Украине, но и в других странах. И даже после снятия ограничений спрос на авиационные услуги резко упадет по сравнению с прошлым периодом – вследствие падения платежеспособности населения, усиления экономического кризис. Нас ждет колоссальная перестройка авиарынка. В том числе из-за того, что кризис произошел на пике разогрева этого рынка. И тут – внезапная остановка экономики. Это будет иметь серьезные последствия для авиации. Данный рынок по параметрам развития будет отброшен на уровень как минимум пятилетней давности".

"Если мы обычное авто поставим на несколько месяцев в гараж, не факт, что заведется. А тут речь идет о целой индустрии"

"Я далек от конспирологических теорий, что всё происходящее, в том числе на рынке авиаперевозок, – это локальный заговор против какого-то бизнеса. Скорее – системная слабость нашего государства", – говорит кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин.

По словам эксперта, беда в том, что наши власти не ищут, как можно решить ту или иную проблему, а просто запрещают любую активность.

"Авиаперевозки, как и перевозки наземным транспортом, как отельеры, рестораторы, являются заложниками запретительных мер, – уверен Александр Шубин. – Между тем, как показал практика карантина, выживают самые наглые. Те, кто идет в обход принятых решений или близок к властным органам и уверен в своей защищенности. Примеры общеизвестны".

Авиаперевозки, по словам людей из этой сферы, очень специфический вид бизнеса.

"Для средней авиакомпании хороший день от плохого может отличаться плюс-минус сотни миллионов долларов, – подчеркивает Александр Шубин. – Пассажиропотоки, погодные условия, мелкие или крупные поломки, выпадение из графика полетов. Много факторов, которые могут как прибавить выручку, так и значительно ее урезать. Ну, а каждый день простоя – это риск невозвращения на рынок, вытеснения с него. Ведь речь идет о целостной структуре: аэропорты, самолеты, обслуживание… Если мы обычное авто поставим на несколько месяцев в гараж, не факт, что заведется. А тут речь идет о целой индустрии".

Эксперт подчеркивает, что если над Европой полеты продолжаются, хоть и в разы меньше, чем раньше, то касательно Украины – практически полная блокада.

"Вне зависимости от того, какой резон в твоей поездке. К примеру, больничное предписание. Онкозаболевания, кардиозаболевания – на сколько увеличилась смертность от них в связи с тем, что люди не могут получить в Украине соответствующей помощи? Вряд ли мы узнаем ответ, – говорит Александр Шубин. – Бизнес-вопросы, требующие личного присутствия. Есть много моментов, которые можно решить с помощью открытия авиасообщения. Безусловно, с соблюдением санитарно-эпидемологических мероприятий, которые всё равно будут вводиться, когда у нас откроют авиасообщения. При нынешнем уровне информирования населения об угрозах и мерах защиты, можно было дать авиа-отрасли возможность работать хотя бы на малом ходу. Чтобы легче было перезапуститься. Потому что есть риски, что у нас, грубо говоря, козы выйдут на аэродром – и мы откатимся на годы назад".

К тому же, подчеркивает эксперт, с авиасообщением связаны и другие отрасли. Те же отели.

"Можно было ввести такое правило: если есть необходимость куда-то вылететь, вы даете обязательно, что после возвращения пройдете период самоизоляции на собственные средства в определенном отеле (сети отелей), подготовленным соответствующим образом. Тем самым получали бы хоть какой-то дополнительный "хлеб" наши закрытые гостиницы, – отмечает Александр Шубин. – Такие "перелетчки" стали бы первоочередной аудиторией для прохождения тестирования. Тот же Израиль ввел 14 дней прохождения самоизоляционных контрольных процедур. Вы готовы прилететь-улететь? Пожалуйста! Но с соблюдением ряда правил".

По мнению эксперта, когда власти идут по пути полного запрета, такого рода меры подталкивают общество к игнорированию запретов и законов, к правовому нигилизму.

"Не говоря уже о том, что стремительно теряются рабочие места, – подчеркивает Александр Шубин. – Правительству нужно думать не почему то или это нельзя, а искать варианты, как сделать так, чтобы с определенными мерами предосторожности те же бизнесы работали".

"Открытие авиасообщения также будет внедряться в зависимости от действий тех же стран ЕС"

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк считает, что украинская власть показала абсолютную зависимость от внешних указаний по поводу карантинных мер и графика их отмены.

"Поэтому думаю, что открытие авиасообщения также будет внедряться в зависимости от действий тех же стран ЕС, – подчеркивает Всеволод Степанюк. – Понятно, что остановка перелетов больно ударила по украинскому авиабизнесу и связанным с ним отраслям. Прежде всего – туризму"

При этом эксперт отмечает, что копировать чужой опыт и рекомендации методически не верно, особенно учитывая, что в бывших странах СССР достаточно иммунизированное население.

"Настораживают две вещи. Первое – то, что ни в Украине, ни в ЕС, ни в США нет статистики процесса заболевания. То, что публикуется, статистикой с научной точки зрения быть не может. Это просто данные с больниц, не более. Второе – власть не использует возможности для увеличения обеспечения медицинской отрасли, как бы подчеркивая временность проблемы", - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Австрия и Германия назвали дату открытия границ.

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