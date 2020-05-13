Австрия и Германия назвали дату открытия границ

Еще две страны заявили о намерении открыть границы, которые не работали в связи с пандемией коронавируса. Австрия и Германия планируют снять ограничения на общей границе с 15 июня. Об этом сообщает АРА со ссылкой на Федеральную канцелярию.

Так, уже с пятницы, 15 мая, на немецко-австрийской границы решили ослабить контроль: будут проводиться только случайные проверки. Кроме того, сегодня открылось несколько небольших пограничных переходов между Баварией и Австрией.

Отметим, что решение согласовали в телефонном режиме канцлеры стран Себастьян Курц и Ангела Меркель. Сегодня немецкое правительство должно обсудить вопрос на заседании и разработать план постепенного открытия границ к июню.

Как сообщалось ранее, в Грузии назвали дату открытия границ. Так, правительство Грузии начинает постепенный выход из карантина.

Напомним, стало известно, когда Греция планирует открыть туристический сезон. Поскольку в Греции заявили об успехе в борьбе с коронавирусом, поэтому намерены этим летом принять туристов.

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