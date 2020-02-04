Если вернете доверие инвесторов, то рост экономики на 5-7% ежегодно обеспечен, – посол Бразилии в Украине

Украина становится магнитом для международных компаний, которые сейчас размещают производства в Германии и Польше. Так считает Посол Бразилии в Украине Освалдо Биато Жуниор, о чем он рассказал в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии".

Так, среди политических и экономических преимуществ Украины для инвесторов дипломат выделил такие, как высококвалифицированные кадры, высокий уровень образования и при этом низкие зарплаты, что, по его мнению, позволяет Украине сделать стремительный рывок вперед.

"Украина становится магнитом для международных компаний, которые сейчас размещают производства в Германии и Польше. И, я думаю, это оптимальный для экономики страны путь роста, - считает Освалдо Биато Жуниор. - Застарелое производство, на котором выпускаются совершенно неконкурентные товары, было ориентировано на рынки стран бывшего СССР, которые на данный момент для Украины перестали быть приоритетными, а приход иностранных компаний сразу позволяет производить товары, ориентированные на рынок ЕС".

Дипломат подчеркнул, что приход иностранного инвестора – это самый быстрый путь экономического роста.

"Последний раз, когда мы с китайскими коллегами обсуждали экономику Украины, они говорили, что могут производить товары здесь дешевле, чем в Китае. Это возможно за счет снижения транспортных издержек, - поясняет посол. - Украина – это 500 км от Европы, тогда как Китай находится за тысячи миль. Но Украина должна гарантировать защиту иностранному капиталу".

Если же украинское правительство вернет доверие инвесторов, отметил дипломат, то рост экономики на 5-7 % ежегодно в последующие 20 лет обеспечен.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина и Бразилия будут совместно производить инсулин.

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