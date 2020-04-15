Всемирный банк выделит 150 млрд долларов странам, страдающим от COVID-19

Директор Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении выделить более 150 млрд долларов для помощи тем странам, которые ведут наиболее активную борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

По словам Малпасса, Всемирный банк намерен направить почти 160 млрд долларов в течение следующих 15 месяцев, чтобы помочь странам защитить бедных и уязвимые группы населения, поддерживать бизнес и способствовать экономическому восстановлению.

"Самые бедные и наиболее уязвимые страны, вероятно, будут страдать больше всего. Всемирный банк предпринимает ряд широких и быстрых мер для уменьшения распространения коронавируса, и мы уже проводим операции в более чем 65-ти странах", - заявил глава Всемирного банка.

Кроме того Малпасс отметил, что специальные положения относительно быстрого финансирования позволят сразу мобилизовать почти 2 млрд долларов для быстрого начала работы в 25 странах. Также Всемирный банк работает над быстрым распределением еще 1,7 млрд долларов из существующих проектов для срочной реакции на пандемию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты обозначили причины сокращения зарплаты у чиновников, как и обещал президент Владимир Зеленский, только на срок национального карантина.











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