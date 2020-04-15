Зарплаты чиновников: почему выплаты урезали только на время карантина вопреки обещаниям Зеленского

Ряд политиков обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в том, что вместо обещанного ограничения зарплат чиновников 10 минимальными зарплатами на постоянной основе, это ввели исключительно на период карантина. А членов наблюдательных советов якобы и вовсе не ограничивают. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", обоснована ли критика.

"Зеленскому хочется быть героем нашего времени – вот и старается"

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний считает, что в условиях пандемии и депрессивного карантина президент как похож на лермонтовского Григория Александровича Печорина.

"Совершал этот Печорин "великую работу". Правда она была "глухая и безмолвная, но деятельная и беспрерывная". Так и президент день за днем записывает ролики с какими-то обещаниями, на которые у государства нет средств, а у президента – умения их исполнять. Но Зеленскому хочется быть героем нашего времени – вот и старается. Старается давать обещания", – поясняет Юрий Подорожний.

Эксперт напоминает, что в очередном видеообращении президента Украины анонсировал: с апреля зарплата чиновников, независимо от ранга, не будет превышать 10 размеров минимальной зарплаты (сейчас – 47 тысяч грн). Миллионные зарплаты и премии якобы уйдут в прошлое.

"Красивые слова, такие приятные электорату, останутся только красивыми словами, – подчеркивет Подорожний. – Ведь эти ограничения, действительно, предлагается ввести только на период карантина. Именно так записано в законопроекте №3279-д (статья №29) – том самом подготовленным Кабинетом министров секвестре бюджета, который Рада поддержала 13 апреля. Поэтому депутаты, чиновники, прокуроры, судьи, руководители госкомпаний могут не беспокоиться. К тому же, такое сокращение только на период карантина, возможно, на руку и простым гражданам, и бизнесу. Ведь именно от чиновников депутатов и будет зависеть – сколько времени будет продолжатся карантин. А значит они поскорее его захотят завершить, не желая терять свои десятки и сотни тысяч зарплат. А это, как посчитало правительство, без малого 1,5 миллиарда гривен".

Только вдумайтесь в эти цифры! Если ограничить зарплаты в государственном секторе 47 тысячами гривен, государство экономит колоссальную сумму.

"И совершенно понятно, что в это сокращение попадают только топы, а не зарплата чиновника в РГА или депутата местного совета, который вообще не получает заработную плату, – отмечает Подорожний.

По словам эксперта, у психологов есть такой термин – "мифомания". Им обозначают патологических врунов, которые абсолютно уверенны, что они говорят правду, при этом вживаясь в роль.

"Другого объяснения, зачем было записывать целое видеообращение к народу, а потом не выполнить свое обещание, у меня нет, – признаётся Подорожний. – Как, скорее всего, его нет у многих простых украинцев, которые сегодня потеряли работу или сидят в неоплаченных отпусках – и не знают, что делать дальше. Кстати, вот и тема для следующего видеообращения президента, наполненного сладкими обещаниями. Тем более, что он считает их выполнение не обязательным".

"Власть решила пойти по пути наименьшего сопротивления"

С зарплатами нужно навести порядок в принципе. Нет ничего плохого в высоких зарплатах. Плохо, что они высокие не у всех, отмечает политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова.

"Вот этот разрыв раздражает людей: у члена набсовета сотни тысяч непонятно за что, а у рядового рабочего на заводе – 8-10 тысяч. И он не может прокормить семью, – поясняет Татьяна Лупова. – Опять же, карантин, и многие люди потеряли работы или отправлены в отпуска за свой счет, остались без денег. А топы по-прежнему получают много. И людям всё так же не ясно – за что именно. Вот это неравенство вызывает социальное напряжение в обществе. И чем дольше продлится карантин, тем больше оно будет нарастать. А после карантина почувствуется ещё острее – людям некуда будет возвращаться, работы нет, многий бизнес может не дожить".

Понимая это, отмечает политэксперт, власть решила пойти по пути наименьшего сопротивления – не поддержать социально незащищенных, а пообещать урезать социально благополучных. Но это оказалось не так просто сделать... И получилось как обычно – обещать не значит жениться.

"Вопрос в коммуникациях, – подчеркивает Татьяна Лупова. – Власти нужно научиться правильно общаться с людьми, не обманывать, не фантазировать, а говорить честно и аргументировано. Иначе получается то, что мы сейчас видим на примере ситуации с карантином. В регионах некоторые люди не верят в существование коронавируса, они уверены, что власть им врет и держит по домам ради собственных экономических преференций... Из-за своих хаотичных заявлений и действий власть утратила доверие людей".

"Зарплата чиновников – это самое простое, что можно урезать"

По словам политического эксперта Тараса Семенюка, политика урезания зарплат чиновников – не нова. Тему часто поднимают для поднятия или сохранения рейтинга топ-политика.

"Конечно, во время пандемии власть пересматривает расходы. И зарплата чиновников – это самое простое, что можно урезать, – отмечает эксперт. – Но на самом деле, наибольшим грузом для экономики Украины является ее теневая сторона, где крутятся миллиарды. Вот только, чтобы их найти и вытащить на свет, следует вводить реформы. А в них не заинтересованы олигархи и чиновники, которые могут представлять их интересы во власти. Поэтому и имеем парад популистских обещаний об уменьшении топ-зарплат".

При этом, подчеркивает Тарас Семенюк, власти сложно влиять на уменьшение зарплат в наблюдательных советах предприятий. Особенно если они не является государственными или с полугосударственной долей собственности как та же Укрнафта.

"Наблюдательные советы при таких предприятиях финансируются за счет прибыли предприятий, потому президенту буде сложно влиять на такие решения", – поясняет политэксперт.

Ранее "Комментарии" писали, как изменился рейтинг Зеленского за месяц.

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