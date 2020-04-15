Как изменился рейтинг Зеленского за месяц – опрос

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского постепенно снижается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 7 по 11 апреля провел Киевский международный институт социологии.

Так, к Зеленскому положительно относятся 44% опрошенных, тогда как в марте таких было чуть больше - 46%. Нейтральное отношение высказали 31% (в марте – 33%), а отрицательное – 25% (в марте – 21%).

В свою очередь, в отношении главы Кабмина Дениса Шмыгаля положительных отзывов лишь 12%, хотя в марте их было на 1% меньше. О нейтральном отношении отметили 60% опрошенных (в марте - 65%), отрицательном – 29% (в марте - 25%).

Зато спикера парламента Дмитрия Разумкова положительно оценили 29%, как и в прошлом месяце, нейтрально – 49% (в марте – 51%), отрицательно – 23% (в марте – 21%).

А вот к Андрею Ермаку положительно относятся только 6% участников опроса. Нейтральную оценку дали еще 51% опрошенных (в марте – 56%), отрицательную – 42% (в марте – 38%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Разумков рассказал о конфликтах с Зеленским: "дискуссии были всегда".

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