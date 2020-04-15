Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.04.2020

BTC/USD

6882.97

ETH/USD

158.53

LTC/USD

41.23

НБУ 15.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Как изменился рейтинг Зеленского за месяц – опрос
НОВОСТИ Все новости

Как изменился рейтинг Зеленского за месяц – опрос

Социологи узнали, как украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому, а также руководителям Офиса президента, парламента и Кабмина

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Как изменился рейтинг Зеленского за месяц – опрос

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского постепенно снижается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 7 по 11 апреля провел Киевский международный институт социологии.

Так, к Зеленскому положительно относятся 44% опрошенных, тогда как в марте таких было чуть больше - 46%. Нейтральное отношение высказали 31% (в марте – 33%), а отрицательное – 25% (в марте – 21%).

В свою очередь, в отношении главы Кабмина Дениса Шмыгаля положительных отзывов лишь 12%, хотя в марте их было на 1% меньше. О нейтральном отношении отметили 60% опрошенных (в марте - 65%), отрицательном – 29% (в марте - 25%).

Зато спикера парламента Дмитрия Разумкова положительно оценили 29%, как и в прошлом месяце, нейтрально – 49% (в марте – 51%), отрицательно – 23% (в марте – 21%).

А вот к Андрею Ермаку положительно относятся только 6% участников опроса. Нейтральную оценку дали еще 51% опрошенных (в марте – 56%), отрицательную – 42% (в марте – 38%).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Разумков рассказал о конфликтах с Зеленским: "дискуссии были всегда".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=930&page=1
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...