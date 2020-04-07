«Дискуссии были всегда»: Разумков рассказал о конфликтах с Зеленским

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что у него бывают дискуссии с президентом Владимиром Зеленским, но они носят рабочий характер. Об этом он сказал в интервью "Левому берегу" в ответ на вопрос о якобы конфликтах между ним и президентом.

"Дискуссии были всегда, в том числе, во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет, - заявил Разумков. - Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер"

По его словам, у него с президентом абсолютно нормальные отношения. "По крайней мере, хочется в это верить", - добавил Разумков.

Кроме того, глава парламента подчеркнул, что Рада – самостоятельная институция.

"Другой вопрос, чтобы все вертикали власти работали на единый результат. Единым результатом является решение проблем, выход из кризиса, который, к сожалению, уже пришел и сюда", - отметил Разумков.

Напомним, Разумков раскритиковал коллективный визит СБУ к нардепу Гео Леросу после опубликованных "пленок Ермака".

Ранее "Комментарии" сообщили, что опрос показал, сколько украинцев доверяют Зеленскому, Ермаку, Шмыгалю и Разумкову.

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