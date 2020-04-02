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"Пленки Ермака": Разумков раскритиковал коллективный визит СБУ к нардепу Гео Леросу

Глава парламента Дмитрий Разумков недоумевает, зачем к одному Леросу пришли вручить повестку сразу шесть сотрудников СБУ

сегодня, 20:48
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Пленки Ермака": Разумков раскритиковал коллективный визит СБУ к нардепу Гео Леросу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в скандале с так называемыми "пленками Ермака" не может быть разделения на своих и чужих при ведении объективного расследования. Об этом сообщает портал "Цензор. Нет", ссылаясь на комментарий самого политика.

Так, по словам Разумкова в этом деле, где фигурирует родной брат главы Офиса президента Андрея Ермака, как и в рядовом уголовном деле, перед законом  должны быть все равны. 

"Правоохранительные органы должны дать оценку записям. Моя позиция — нужно проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих", - заключил Разумков свою позицию по главному скандалу текущей недели.

При этом глава парламента искренне не понимает, зачем после публикации компрометирующих Ермака видеозаписей, к народному депутату Гео Леросу прибыло сразу несколько сотрудников Службы безопасности Украины.

 не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, шесть сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, что в СБУ есть другие цели и задачи", - резюмировал политик, обозначив, что в этом деле не должно быть никакого давления ни на одну из сторон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский также отреагировал на скандал с "пленками Ермака", хоть не сразу.

Источник: https://censor.net.ua/n3186418Источник: https://censor.net.ua/n318


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Источник: https://censor.net.ua/news/3186418/ne_ponimayu_pochemu_6_sotrudnikov_sbu_prihodyat_vruchit_povestku_odnomu_narodnomu_deputatu_razumkov
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