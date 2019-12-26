Украэрорух подсчитал потери от аннексии Крыма

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Госпредприятие "Аэрорух", которое обслуживает воздушное движение получило миллиардные потери от аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. Об этом заявил и. о. директора Украэроруха Андрей Ярмак. По предварительной оценке, компания недополучила около 19 млрд грн.
"Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году - всего около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в 3 раза. Наши совместные недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно в 19 млрд грн ", - сказал Ярмак.
Руководитель "Украэроруха" также сообщил, что Госавиаслужба в марте 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымским полуостровом, поэтому транзитные потоки переместились на юг, к берегам Турции. Тем не менее, в "Украэрорухе" работают над увеличением транзита. Так, сотрудниками предприятия разработали процедуры использования воздушного пространства в районе Черного моря. Над ним открыли 4 трассы, которые активно используются. Андрей Ярмак уточнил, что в данное время транзитные потоки составляют более 40% от общего количества обслуженных предприятием рейсов авиакомпаний.
Как сообщал портал "Комментарии", в главном офисе государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" на основании постановления Соломенского районного суда Киева детективы Национального антикорупционного бюро провели обыск по делу об утраченных средствах Платинум Банка.
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