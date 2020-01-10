Система Prozorro сэкономила для Украины миллиард долларов за год

Электронная система государственных закупок PROZORRO существенно экономит бюджет Украины. Об этом в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" сообщил глава PROZORRO Василий Задворный.

Так, по словам руководителя онлайн-платформы, в Украине существует 33 тыс. государственных заказчиков, среди которых школы, детские сады, поликлиники. Общее количество закупок составляет около миллиона в год, то есть около 4 тыс. ежедневно.

"Мы должны помнить, что у государства собственных денег нет. Мы платим налоги, они идут в бюджет, на это государство и живет. Основная претензия к системе закупок всегда заключалась в том, что эти средства тратятся неэффективно", поясняет Задворный.

Именно поэтому основная задача при работе PROZORRO — создание конкурентной среды, в которой количество поставщиков и конкуренция не дадут искусственно завышать цены или проводить сомнительные сделки. Использование данной площадки позволило украинскому бюджету сэкономить порядка миллиарда долларов только за 2018 год, подсчитали в PROZORRO.

“Экономия - это разница между тем, сколько денег было заложено на госзакупки в начале года, и тем, с чем мы закончили закупки в конце года. До внедрения Prozorro экономия составляла 0,5 - 1 %, а сейчас – 5 - 7 %", - уточнил Василий Задворный.

Отметим, что система PROZORRO работает в Украине с 2015 года. Система разрабатывалась волонтерами на донорские инвестиции. С апреля 2016 года, после принятия Закона Украины "О публичных закупках", функционал значительно расширился.

Полный текст интервью с руководителем PROZORRO Василием Задворным изданию "Комментарии" можно прочитать здесь.