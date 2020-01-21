Компания Коломойского проиграла суд Нацбанку на 100 млн грн

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Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки с ОАО "Днепрометаллсервис", которое связано с бывшим владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв.м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Днепрометаллсервис" не выполнил обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка". В 2018 году НБУ подал в суд для взыскания залога, а 16 января 2020 года суд удовлетворил иск в полном объеме.
В НБУ добавили, что суды различных инстанций приняли уже 24 решения в пользу государства по искам, касающимся национализации "ПриватБанка" на общую сумму 1 млрд 360 млн грн. 18 решений уже переданы в исполнительную службу. В 2018 году было подано 148 исков против Коломойского, который является финансовым поручителем, и связанных с ним компаний — имущественных поручителей. Целью всех исков является погашение кредита рефинансирования.
Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года "ПриватБанк" подал иск против Игоря Коломойского в Окружной административный суд Тель-Авива (Израиль).
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