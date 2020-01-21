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Компания Коломойского проиграла суд Нацбанку на 100 млн грн

Нацбанк уже выиграл по обязательствам «ПриватБанка» 24 процесса на общую сумму 1,36 млрд грн

21 января 2020, 14:39
Автор:

• Мария Чиренко

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки с ОАО "Днепрометаллсервис", которое связано с бывшим владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв.м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Днепрометаллсервис" не выполнил обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка". В 2018 году НБУ подал в суд для взыскания залога, а 16 января 2020 года суд удовлетворил иск в полном объеме.

В НБУ добавили, что суды различных инстанций приняли уже 24 решения в пользу государства по искам, касающимся национализации "ПриватБанка" на общую сумму 1 млрд 360 млн грн. 18 решений уже переданы в исполнительную службу. В 2018 году было подано 148 исков против Коломойского, который является финансовым поручителем, и связанных с ним компаний — имущественных поручителей. Целью всех исков является погашение кредита рефинансирования.

Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года "ПриватБанк" подал иск против Игоря Коломойского в Окружной административный суд Тель-Авива (Израиль).


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Источник: https://bank.gov.ua/news/all/sud-uhvaliv-rishennya-styagnuti-neruhomist-kompaniyi-ikolomoyskogo-vartistyu-bilshe-100-mln-grn-na-korist-natsionalnogo-banku
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