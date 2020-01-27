"Укрзализныця" и немцы: эксперты оценили риски и выгоды партнерства с Deutsche Bahn

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Укрзализныцю "разворовали за большой промежуток времени", и эти проблемы нельзя решить быстро. Именно поэтому, уверяет глава правительства, нам нужна помощь немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, с которой якобы ведутся переговоры "о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг".

"Сделка с немцами отличается закрытостью"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых уверен, что Укрзализныця давно нуждается в реформировании и модернизации, в налаживании правильных и эффективных логистических цепочек внутри предприятия. А самое важное, нуждается в профессиональном и эффективном менеджменте.

"Но новость, пришедшая к нам из Давоса, о якобы передаче управления целой отраслью немецкому оператору Deutsche Bahn, вызвала резонанс среди экспертов, политиков и интересующихся данным вопросом обывателей, - отмечает эксперт. - Украинский сегмент FB несколько суток очень активно обговаривал эту тему и упражнялся в мастерстве юмора, обыгрывая сюжеты управления немецкой компанией Укрзализныцей... Важный момент- это кулуарность и закрытость сделки. Она оставила больше вопросов, чем ответов. Тем более, что Офис премьера, уже по привычке, не стал сразу комментировать и подавать свою, точную информацию о сделке. Отсюда и нестыковки с немецким оператором, который, как оказалось впоследствии, будет только консультировать Укрзализныцю".

Тогда, считает Вострых, логичен вопрос – а почему не был проведен тендер на отбор консультанта? Почему не было конкурса на ProZorro? В чем Deutsche Bahn лучше других операторов?

"Какие бонусы и кто будет платить немецкой фирме, за чей счет, и еще много вопросов, которые можно было бы снять качественной подготовкой тендера по отбору такого консультанта, - продолжает эксперт. - И что самое важное – это доказать его необходимость в нынешней ситуации. Ведь железная дорога в последние годы стала рассадником коррупции и вытягивания средств из бюджета. Закупки комплектующих и материалов по завышенным ценам, премии руководству, неэффективное управление… И много разговоров о продаже в перспективе".

Пока мы видим непонятное и закрытое решение правительства Украины, отмечает Вострых. И логика его для эффективного развития Укрзализныци, по мнению эксперта, просматривается достаточно слабо.

"И в какую копеечку это влетит стране (и не ляжет ли на плечи пассажиров и грузоотправителей) - тоже остается тайной за семью печатями", - резюмирует эксперт.

"Deutsche Bahn нам не поможет"

Ситуация с Укрзализныцей наглядно демонстрирует менталитет украинской власти за последние 6 лет, но особенно - нынешнего правительства Гончарука и его лично, считает политолог Никита Трачук.

"Сперва все говорят, что госпредприятие разворовано и убыточно (хотя я напомню, что глава УЗ Кравцов отчитался по итогам 2019 года о рекордной прибыли). Как вернуть ему "былую славу"? Обновить техническую базу (изношенную на 80%), найти в бюджете деньги на инвестиции, выучить и впоследствии привлечь к управлению компетентные отечественные кадры для эффективного менеджмента? Да, именно так следует поступить, но это слишком сложно и дорого. Зато легко и дешево отдать предприятие "на откуп" иностранному частнику (Deutsche Bahn в ФРГ, кстати, пользуется далеко не лучшей репутацией) в надежде, что очередная заграница нам в очередной раз поможет", - отмечает политолог.

Проблема, по мнению Трачука, не в том, что это неправильное и негосударственное решение. Проблема - в самом мышлении.

"Таких людей, как Гончарук и ему подобные, в западных университетах по грантовым программам не обучали, что в период нестабильности и переходного этапа неолиберальные реформы, приватизация и дерегуляция легко приводят к смерти экономики и коллапсу государства, - размышляет политолог. - Их не учили, что в таких ситуациях необходим жесткий государственный протекционизм, регулирование и дотации. Не учили, что такое направление как железнодорожные перевозки - убыточно во многих странах мира (в тех же США оно – дотируемое). Но зато учили, что участие государства в экономике должно быть минимальным и что "рынок всё порешает". Отсюда и идеи о фактической приватизации госпредприятий, которые подаются в красивой обёртке "сотрудничества в операционной и консультационной деятельности"".

Эксперт прогнозирует, что Deutsche Bahn нам не поможет, а УЗ и дальше будет приходить в упадок, вне зависимости от того, кто будет ею управлять: мы или немцы.

"Слепое упование на западных партнеров вот уже 6 лет подряд очень напоминает иллюстрацию к известной присказке "ждать с моря погоды". Не дождётесь", - резюмирует Никита Трачук.

"Консалтинговые платежи - худший вариант"

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников уверен: наша железнодорожная индустрия очень серьезно больна. И ситуация ухудшается, несмотря на иностранцев в наблюдательном совете и ранее - на руководящей должности в УЗ.

"Поэтому подходить к новым сотрудничествам надо уже с учетом предыдущего негативного опыта, - уверен эксперт. - Документ УЗ и Deutsche Bahn - это классический пример договоренностей, когда каждый думает о своём, чтоб перед камерами рассказать всем вообще приукрашенное третье. Похоже, премьер был уверен, что граждане поверят, что скоро мы будем ездить в красивейших вагонах с умопомрачительными скоростями. А немецкие партнеры, что теперь их консультационные услуги будут хорошо оплачиваться, а заодно можно будет посоветовать, какие вагоны закупать, какие европейские технологические решения использовать".

В любом случае, отмечает Денис Красников, в документах нет ни слова о том, что кто-то будет брать ответственность за финансовое оздоровление УЗ, максимальную загрузку мощностей наших вагоностроительным предприятий, создание более высокооплачиваемых рабочих мест для украинских работников, повышение налоговых платежей в бюджет от отрасли в целом.

"Надо будет читать составляемый сейчас для финального подписания договор, - уверен эксперт. - Наихудший вариант - это просто консалтинговые платежи немецким специалистам без ответственности за результат и с использованием конкурентных отечественным технологий. Очень надеюсь, что правительство понимает риски такой модели взаимодействия".

Как сообщал портал "Комментарии", Сотрудничество Украины с Германией не предусматривает продажу или передачу в концессию “Укрзализныци”, считает премьер-министр Алексей Гончарук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!