Кабмин попросит урезать премии Коболеву и Витренко

Правительство Украины намерено обратиться к наблюдательному совету "Нафтогаза Украины" и попросить не выплачивать миллионные премии руководству компании. Такую информацию опубликовал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Министры также просят пересмотреть размер бонусов топ-менеджмента. В Кабмине считают, что премии должны быть пересмотрены в сторону уменьшения.

"Правительство обратится в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения", - сказано в сообщении.

Отметим, что резонанс в обществе вызвала информация о том, что руководство "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных российским "Газпромом", что составит порядка 700 млн грн.

Как сообщал портал "Комментарии", чтобы не было разговоров относительно больших премий руководства “Нафтогаза", глава компании готов отдать 5 миллиардов долларов “Газпрому”.

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