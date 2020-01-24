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Коболев готов отдать “Газпрому” $5 млрд, чтобы не было претензий к его премии

Коболев предложил вернуть России 5 миллиардов долларов

24 января 2020, 10:54
Автор:

• Наталья Шевченко

Чтобы не было разговоров относительно больших премий руководства “Нафтогаза", глава компании готов отдать 5 миллиардов долларов “Газпрому”, которые он получила за то, что выиграл суд в Стокгольме, пишет “Радио Свобода”.

Говоря о том, справедливо ли он получает такую большую зарплату, Коболев ответил, что такую сумму ему установил Наблюдательный совет "Нафтогаза", и она основывалась на рыночных критериях.

В то же время, глава компании не захотел указывать сумму, которую он получает.

Ранее мы писали о том, что топ-менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" получит премию из денег, которые выплатил Украине российский монополист “Газпром". На группу будет выделено 1% от 2,9 млрд долл.  Они получат около 29 млн долл., или 700 млн грн.

На прошлой неделе президент страны Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку решить ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз".

Как сообщало издание "Комментарии", 21 января народный депутат Алексей Гончаренко внес в Верховную Раду документ, которым предложил понизить зарплату народным избранникам до 9446 гривен. В своем Telegram-канале он написал, что ежемесячный оклад нардепов должен составлять два прожиточных минимума, а зарплата – не более двух минимальных зарплат.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/video-kobolev-pro-zarplatu/30393384.html?utm_medium=affiliate&utm_campaign=RFE-player30393384&utm_source=korrespondent.net%2Fbusiness%2Fcompanies%2F4186011-kobolev-otvetyl-kak-umenshyt-eho-premyui&utm_content=player
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