Коболев и Витренко получат миллионные премии

Топ-менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" получит премию из денег, которые выплатить нашей стране ПАТ "Газпром". Об этом в интервью LIGA.net сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



Витренко рассказал, что на группу будет выделено 1% от 2,9 млрд долл., которые Украина получит от "Газпрома". Сколько топ-менеджеров получат премии исполнительный директор "Нафтогаза" не сообщил. Но как следует из имеющихся данных, получат около 29 млн долл., или 700 млн грн.

Ранее "Комментарии" писали, что НАК "Нафтогаз" подает иски в Третейский суд Гааги (Нидерланды) относительно использования имущества компании на территории аннексированного Крыма.

Также мы писали, что Юрий Витренко рассказал о том, что новый транзитный договор между Украиной и Россией по газу имеет более выгодные условия для нашей страны, чем контракт 2009 года. Он сообщил, что предыдущий договор на транзит не имел обязательств типа "качай или плати". То есть, у российского "Газпрома" была возможность при правильной процедуре сократить транзит до нуля и при этом - не заплатить никаких денег. В "Нафтогазе" напомнили, что прошлая транзитная сделка имела такое обязательство - покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене, которая выше рыночной. Сейчас такого правила контракт не имеет.

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