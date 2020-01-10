"Нафтогаз” подает новые иски против “Газпрома” в суд Гааги

НАК “Нафтогаз” подает иски в Третейский суд Гааги (Нидерланды) относительно использования имущества компании на территории аннексированного Крыма. Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает LIGA.net.



"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - 5 млрд долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов", - сказал топ-менеджер.



По его словам, решение по данному иску может быть принято в конце текущего года или в следующем году.

Витренко также прокомментировал отказ Украины от исков на 12 млрд долл к России, что было согласовано ранее на газовых переговорах с РФ.

"Иск на $12 млрд очень сложный. Если пытаться упростить — основная сумма связана с компенсацией за отсутствие транзита. И для того, чтобы получить эти деньги с "Газпрома", нам нужно было бы доказать, что транзита через Украину нет не по нашей вине", - пояснил топ-менеджер "Нафтогаза".

Он отметил, что решение Украины по данному иску повлияло на подписание контракта о транзите газа. При этом минимально гарантированная сумма по новому контракту составит 7,2 млрд долл.

"Российская сторона понимала, что если транзита не будет по их вине, то ей нужно будет заплатить компенсацию. И это стало важным экономическим стимулом для продолжения транзита. И мы на это рассчитывали. И этот подход оказался правильным", - сказал Витренко.

Напомним, 30 декабря Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Это соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом".

Как сообщал сайт "Комментарии", во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму 7,4 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".



Кабинет министров обнародовал Протокол по итогам "газовых" переговоров, который подписали представители Украины, России и Европейской Комиссии. Позже правительство одобрило подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа.