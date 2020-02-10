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Приватизации быть: Фонд госимущества выиграл дело «Центрэнерго»

Фонд госимущества начал процедуру отбора инвестиционных советников по приватизации «Центрэнерго»

сегодня, 17:27
Автор:

• Мария Чиренко

Приватизации быть: Фонд госимущества выиграл дело «Центрэнерго»

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества относительно отмены меры обеспечения иска, тем самым разблокировав процесс приватизации ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Соответствующее решение Хозяйственный суд принял 6 февраля 2020 года.

Как отметили в ФГИ, 23 января Хозяйственный суд Киева без вызова сторон рассмотрел и удовлетворил заявление ООО "Укрдонинвест" об обеспечении иска и запретил Фонду госимущества совершать действия по приватизации ПАО "Центрэнерго". ФГИ подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска.

В январе ФГИ начал процедуру отбора инвестиционных советников по приватизации "Центрэнерго". Для детального анализа финансового состояния ПАО была привлечена известная аудиторская компания.

ПАО "Центрэнерго" - одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли Украины. Компания занимается производством и поставкой электроэнергии на оптовый рынок. Доля компании в общем объеме производимой электроэнергии страны составляет 8%, а в объеме произведенной тепловой энергии — 18%. В состав компании входят Углегорская, Змиевская и Трипольская теплоэлектростанции, на которые приходится 15% от общей мощности электростанций Украины.


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Источник: http://www.spfu.gov.ua/ua/news/gospodarskij-sud-m.-kieva-rozblokuvav-proces-privatizacii-pat-%E2%80%9Ccentrenergo%E2%80%9D-6260.html
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