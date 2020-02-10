Приватизации быть: Фонд госимущества выиграл дело «Центрэнерго»

Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества относительно отмены меры обеспечения иска, тем самым разблокировав процесс приватизации ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.



Соответствующее решение Хозяйственный суд принял 6 февраля 2020 года.



Как отметили в ФГИ, 23 января Хозяйственный суд Киева без вызова сторон рассмотрел и удовлетворил заявление ООО "Укрдонинвест" об обеспечении иска и запретил Фонду госимущества совершать действия по приватизации ПАО "Центрэнерго". ФГИ подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска.



В январе ФГИ начал процедуру отбора инвестиционных советников по приватизации "Центрэнерго". Для детального анализа финансового состояния ПАО была привлечена известная аудиторская компания.



ПАО "Центрэнерго" - одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли Украины. Компания занимается производством и поставкой электроэнергии на оптовый рынок. Доля компании в общем объеме производимой электроэнергии страны составляет 8%, а в объеме произведенной тепловой энергии — 18%. В состав компании входят Углегорская, Змиевская и Трипольская теплоэлектростанции, на которые приходится 15% от общей мощности электростанций Украины.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!