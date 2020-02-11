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Реформа таможенной службы: что удалось сделать

Руководитель таможни Максим Нефедов начал реформу с кадровых чисток

сегодня, 14:42
Автор:

• Сергей Медведев

Реформа таможенной службы: что удалось сделать

Новый руководитель таможни одной из приоритетных за основную цель взял себе наведение порядка в новом органе, борьбу с коррупцией и возвращение порядка 5 млрд долл., которые ежегодно недополучает государственный бюджет.

Борьбу с коррупцией Максим Нефедов начал с традиционного для Украины шага – "кадровой чистки". Он заявил, что на работу в обновленную таможню не допущены более 500 наиболее "сомнительных" руководителей старого органа, а в целом новый штат пополнили более 50% сотрудников "старой" таможни.

Другим направлением работы стало построение "электронной таможни", призванной сделать процесс декларирования максимально прозрачным, простым и удобным. Отдельные элементы "электронизации" таможни удалось воплотить в жизнь: 

- заработал онлайн-сервиса расчета стоимости при растаможке автомобилей на еврономерах;

- СБУ через онлайн-форму провело первое поручение таможне на проверку груза на Одесской таможне;

- премьер-министр Алексей Гончарук успел похвастаться, что "по его поручению" на таможнях наконец заработали купленные ранее, но не работавшие 7 сканирующих систем для грузовых автомобилей, позволяющих проверять груз без физического досмотра, то есть в разы быстрее. По словам премьера, время проверки сократилось с 3 часов до 10 минут.

Правда, как признался сам Максим Нефедов, реальное внедрение "электронной таможни" в жизнь случится не ранее чем через год – потребуется время для разработки и внедрения системы.


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Источник: https://comments.ua/
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