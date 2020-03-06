Перезагрузка "Укроборонпрома": эксперты определили первостепенные проблемы предприятий

Увольняя правительство Гончарука, президент Украины перечислил его многочисленные провалы, но не коснулся важнейшей для воюющей страны темы – государственного оборонного заказа (ГОЗ) и работы госконцерна "Укроборонпром". Системные изменения в госкомпании (ГК) назрели давно и остро, в первую очередь – из-за кадрового кризиса и потери ГОЗ, сообщает "Апостроф" в статье "Пять причин перезагрузить "Укроборонпром".



Авторы материала отмечают, что новой бронетехники за год поставлены единицы – Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова, входящее в ГК, до сих пор не может выполнить контракт на 40 БТР-4, подписанный еще в конце 2016 года. В то же время заказы перетекли к частным подрядчикам — за 2019 год конкурентами из приватного сектора были реализованы сотни автомобилей.

Журналисты обращают внимание на ситуацию с получением кредита в 5 млрд грн под госгарантии. Схема такого кредитования работает с 2015 года и позволяет оборонным предприятиям оперативно выполнять обязательства и обеспечивать нужды ВСУ в ремонте и поставках новой техники. Например, в 2016 году "Житомирский бронетанковый завод" получил в "Ощадбанке" 611 миллионов гривен и смог отремонтировать значительную часть БМП-1 и БМП-2 украинской армии. В 2018 Министерство финансов выдало госгарантий оборонным предприятиям на 5 миллиардов гривен. А в 2019-м, оказавшись под управлением Айвараса Абрамавичуса, ГК отказался от получения заказов под госгарантии. Эксперты отмечают негативные последствия такого решения для концерна и ВСУ – воюющая армия осталась без десятков единиц отремонтированной техники.

В 2020-м планирование ГОЗ также не обошлось без скандалов. Например, при согласии Абромавичуса, ГК планирует закупку польских бронетранспортеров. И это – вместо украинских "Дозоров", которые может производить "Укроборонпром". При этом БТР-3 "Киевского бронетанкового завода" в оборонный заказ не включили. Одну из причин увольнения министра обороны Андрея Загороднюка связывают с подобным планированием деятельности.

Кадровые проблемы в руководстве "Укроборонпрома" - одни из ключевых, считают авторы статьи в издании "Апостроф". Они напомнили читателям резонанс, связанный с назначением на должность директора "Завода 410 гражданской авиации" Алексея Попова. Его упрекают в частых поездках в Российскую Федерацию и участие в военной выставке в Москве в 2017 году.

Еще одной проблемой в госкомпании называют высокий уровень зарплат топ-менеджмента, средства на которые выделяются не от дополнительных заказов, а вынимаются из оборота работающих предприятий.

Таким образом, авторы материала считают необходимыми перемены в "Укроборонпроме" и возлагают надежду на руководство страны.

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