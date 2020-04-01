Украинцы на карантине стали больше покупать куриное мясо

В период общенационального карантина в Украине выросло потребление куриного мяса на 20%. Об этом передает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что преимущественно украинцы выбирают курицу, которая продается в упаковках.

При этом на рынках пока не отмечен рост стоимости этого продукта.

Отметим, что Кабинет министров Украины ужесточил меры по карантину до 24 апреля. Так, на время карантина в указанный период украинцам будет запрещено:

– пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

– перемещение группой больше 2 человек. Но запрет не распространяется на случаи служебной необходимости и сопровождение детей;

– нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

– посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Но это не касается выгула домашних животных одним человек и случаев служебной необходимости;

– посещение спортивных и детских площадок;

– проведение всех массовых мероприятий - культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других - в которых участвует более 10 человек. Запрет не касается мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.









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