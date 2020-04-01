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Кабмин вводит новые правила карантина по всей Украине: что запрещается

Кабинет министров Украины решил усилить меры безопасности для борьбы с коронавирусом, добавив ряд новых ограничений для украинцев

сегодня, 16:54 518
Автор:

• Таисия Ерохина

Кабмин вводит новые правила карантина по всей Украине: что запрещается

Для предупреждения распространения коронавирусной болезни в Украине Кабинет министров Украины решил ввести более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля. Об этом сообщил пресс-центр Кабмина.

Так, на время карантина до 24 апреля украинцам будет запрещено:

– пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

– перемещение группой больше 2 человек. Но запрет не распространяется на случаи служебной необходимости и сопровождение детей;

– нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

– посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Но это не касается выгула домашних животных одним человек и случаев служебной необходимости;

– посещение спортивных и детских площадок;

– проведение всех массовых мероприятий - культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других - в которых участвует более 10 человек. Запрет не касается мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Добавим, что документ о карантинных изменениях обещают вскоре опубликовать на сайте правительства. Речь идет о постановлении №211 "О предотвращении распространение на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Офисе президента планируют закрыть кладбища на Пасху и в поминальные дни, чтобы украинцы не собирались толпами во время карантина.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-posilyuye-zahodi-bezpeki-dlya-borotbi-z-koronavirusom
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