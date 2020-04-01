Кабмин вводит новые правила карантина по всей Украине: что запрещается

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Для предупреждения распространения коронавирусной болезни в Украине Кабинет министров Украины решил ввести более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля. Об этом сообщил пресс-центр Кабмина.
Так, на время карантина до 24 апреля украинцам будет запрещено:
– пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
– перемещение группой больше 2 человек. Но запрет не распространяется на случаи служебной необходимости и сопровождение детей;
– нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
– посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Но это не касается выгула домашних животных одним человек и случаев служебной необходимости;
– посещение спортивных и детских площадок;
– проведение всех массовых мероприятий - культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других - в которых участвует более 10 человек. Запрет не касается мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Добавим, что документ о карантинных изменениях обещают вскоре опубликовать на сайте правительства. Речь идет о постановлении №211 "О предотвращении распространение на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Офисе президента планируют закрыть кладбища на Пасху и в поминальные дни, чтобы украинцы не собирались толпами во время карантина.
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