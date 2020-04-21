Киевские медики, борющиеся с COVID-19, получили рекордно высокие зарплаты

За период с середины марта, когда киевские медики столкнулись с угрозой пандемии коронавируса COVID-19, из стличного бюджета им выделена надбавка, согласно девяти месячным окладам в соответствии с должностью. Об этом заявил глава Киевской государственной городской администрации Виталий Кличко в эфире на своей странице в Facebook.

"Так, врачи, которые работают непосредственно с зараженными вирусом COVID-19, получили за последний месяц зарплату от 30 до 50 тысяч, медсестры - от 25 до 30 тысяч, младший медперсонал - от 20 до 25 тысяч гривен", - заявил киевский мэр.

Кроме того, санитары и медики выездных бригад "скорой помощи" также получают надбавку и премии от 1 500 гривен до 9 500 гривен.

Для этих целей, по словам городского головы, из столичного бюджета было выделено более 10 млн гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, где существует наибольший риск подцепить коронавирус COVID-19.

"На первом месте однозначно окажется больничная палата интенсивной терапии — несколько больных плюс потоки кислорода. Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь — это вообще идеальный способ встретиться сразу с 10 инфицирующими дозами”, - говорит доктор.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!