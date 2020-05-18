В Украине заработало государственное регулирование цен

Правительственное постановление, которое вводит в действие государственное регулирование цен на социально значимые товары и товары противоэпидемиологического назначения вступило в силу. Отмечается, что госрегулирование вводится на временной основе.

В случае, если цены на определенные продукты будут расти, Кабмин повлияет на цены путем их декларирования. Правительство также определило список товаров, цены на которые будут отслеживаться.

Так, в социально значимые продукты вошли гречка, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная), вода минеральная негазированная, масло сливочное жирностью 72,5%.

Помимо этого, под регулирование цен попадут лекарства, антисептики и защитные средства.

С момента вступления в силу постановления, в случае, если цена на определенные товары из перечня увеличится на 5 и более процентов, субъект хозяйственной деятельности обязан задекларировать розничную цену товара. Оптово-отпускные цены декларировать не нужно.

Ранее портал "Комментарии" публиковал мнения экспертов касательно государственного регулирование цен во время карантина.



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