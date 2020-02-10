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Билл Гейтс за более 600 млн долларов купил экояхту, работающую на жидком водороде

Один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс приобрел роскошную яхту, которая при этом заботится об экологии

сегодня, 00:06
Автор:

• Таисия Ерохина

Билл Гейтс за более 600 млн долларов купил экояхту, работающую на жидком водороде

Второй наибогатейший человек в мире, основатель компании Microsoft Билл Гейтс обзавелся необычной экологической яхтой, пишет Daily Mail.

Так, корабль стоимостью 645 млн долларов работает на жидком водороде, что позволяет пройти почти 4 тыс (около 6,5 тыс км) миль прежде, чем яхте понадобится заправиться. При этом, жидкий водород храниться в двух резервуарах при температуре -423F, что означает, что единственным выбросом является вода. Яхта Aqua длиной 370 футов (около 113 м) выполнена в футуристическом дизайне, состоит из пяти палуб, имеет каскадный бассейн, студию йоги, массажный кабинет, "тренажерку" и рассчитана на 14 человек. Дизайнеры студии Sinot заявили, что на оформление яхты их вдохновили морские волны, движение приливов и атмосфера открытого океана. Убранство яхты поражает роскошью и смелыми дизайнерскими решениями. Так, огромная лестница в центре яхты вращается вокруг водного объекта, где через стеклянную панель можно наблюдать топливные баки корабля.

Известно, что 64-летний Гейтс регулярно отдыхает на борту крутых яхт, но обычно только арендует их. А вот покупка собственной яхты, по данным издания, произошла впервые.


Ранее "Комментарии" сообщили, что дочь Билла Гейтса выходит замуж за египтянина.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7982765/Bill-Gates-buys-massive-370ft-eco-friendly-superyacht-thats-powered-liquid-hydrogen.html
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