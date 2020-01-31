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Дочь Билла Гейтса выходит замуж за египтянина

Избранником девушки стал египетский спортсмен

сегодня, 13:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

23-летняя Дженнифер Катарина Гейтс – дочь одного из самых богатых людей мира, основателя Microsoft Билла Гейтса официально объявила о своей помолвке. Девушка поделилась радостным событием с подписчиками на своей странице в Instagram.

Известно, что избранником Дженнифер стал 28-летний египетский спортсмен Найель Нассар, который профессионально занимается конным спортом. Пара познакомилась во время учебы в Стэнфордском университете. Свой роман они не скрывали, на странице девушки в социальной сети есть множество фотографий с возлюбленным. 

Предложение руки и сердца Дженнифер получила во время отдыха на горнолыжном курорте. На снимке видно, как пара сидит в обнимку на снегу, Джен прикрыла лицо руками, а на ее пальце уже блестит помолвночное кольцо. Девушка написала, что готова провести с Найелем остаток жизни и говорит ему "да" миллион раз. 

Известно, что основатель Microsoft Билл Гейтс вместе с женой Мелиндой Френч воспитывают троих детей – Дженнифер, Рори и Фиби. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, 35-летняя Скарлетт Йоханссон передумала выходить замуж. 


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