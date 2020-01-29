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35-летняя Скарлетт Йоханссон передумала выходить замуж

Скарлетт «заморозила» все предсвадебные приготовления

сегодня, 20:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда фильмов "Мстители" и "Брачная история" Скарлетт Йоханссон ошарашила поклонников неожиданной новостью – ее свадьба с комиком Колином Жостом переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает издание 7days.

Американская актриса подтвердила свой роман с Колином еще в декабре 2017 года, а в мае 2019 пара официально объявила о своей помолвке и начала подготовку к свадьбе. Для звезды "Мстителей" этот брак должен стать третьим, но как оказалось, она не сильно и спешит под венец со своим избранником.

Известно, что Скарлетт уже не в первый раз переносит свадьбу с Колином, ведь влюбленные хотели устроить праздничное торжество еще прошлой осенью. Но из-за напряженного графика актрисы планы пришлось изменить. Потом свадьбу решено было сыграть после сезона наград, в частности кинопремии "Оскар", где Скарлетт Йоханссон претендентка на победу в двух номинациях. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 31-летняя звезда фильма "Ла-Ла-Ленда" Эмма Стоун рассказала о деталях своей будущей свадьбы. 


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Источник: https://7days.ru/news/skarlett-yokhansson-peredumala-vykhodit-zamuzh.htm
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