Звезда «Ла-Ла-Ленда» раскрыла детали будущей свадьбы

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Звезда фильмов "Эта дурацкая любовь" и "Ла-Ла-Ленд" Эмма Стоун в конце декабря 2019 года объявила о помолвке с режиссером Дэйвом Маккери. Теперь стали известны некоторые подробности их свадьбы.
Американская актриса вместе с возлюбленным решили не устраивать пышное торжество, а сделать небольшую вечеринку для родственников и близких друзей. Свадебная церемония пройдет в церкви, которая расположена недалеко от частного дома звезды, в Лос-Анджелесе.
Инсайдер сообщает, что Эмма пригласила на свадьбу своего коллегу по фильму "Ла-Ла-Ленд" Райана Гослинга, а также Дженнифер Энистон, Дженнифер Лоуренс и Тейлор Свифт. А вот выступить перед молодоженами на вечеринке планирует сам Пол Маккартни.
После бракосочетания влюбленные планируют жить в Лос-Анджелесе, но хотят приобрести недвижимость и в Нью-Йорке.
Напомним, что актриса Эмма Стоун и режиссер Дэйв Маккери длительное время скрывали свои отношения от общественности, но в 2017 году объявили о своем романе.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что молодая невеста Виктора Павлика раскрыла детали их будущей свадьбы.
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