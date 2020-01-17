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Молодая невеста Виктора Павлика рассказала о будущей свадьбе

Свадьбу Павлик и его возлюбленная сыграют в кругу близких

сегодня, 15:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Будущая жена Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась некоторыми деталями их будущей свадьбы. Об этом сообщает издание Lime.

Молодая невеста призналась, что торжество пройдет уже в начале этого лета, а сама свадьба будет организована для близкого круга людей, без застолья и конкурсов. Молодожены решили провести скромное мероприятие, без лишней суеты и звездных гостей. Пройдет ли свадьба в Украине или за рубежом пока остается в тайне.

Екатерина Репяхова рассказала, что уже выбрала подвенечное платье, а также они с возлюбленным определились, куда полетят в медовый месяц. Невеста не стала называть страну, в которую они отправятся, подчеркнула лишь, что отпуск будет не продолжительным.

Также будущая жена Виктора Павлика призналась, что ей так и не удалось наладить отношения с младшим сыном музыканта, поэтому она не знает, будут ли присутствовать дети мужа на их свадебном торжестве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Виктор Павлик официально подтвердил, что женится в четвертый раз. 


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Источник: https://apostrophe.ua/article/lime/person/2020-01-17/viktor-pavlik-jenitsya-nevesta-pevtsa-rasskazala-o-planah-na-svadbu-i-jelannyih-detey/30387
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