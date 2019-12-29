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Виктор Павлик женится в четвертый раз

Влюбленных не пугают суеверия, что следующий год является високосным

сегодня, 16:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Народный артист Украины Виктор Павлик готовится к четвертой женитьбе. Так,  избранницей 53-летнего певца стала его концертный директор Катерина Репяхова. Известно, что 28-летняя девушка была любовницей Павлика целых четыре года. Стоит отметить, что влюбленные серьезно настроены, и их не пугают суеверия касаемо високосного года.

"Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", — поделился Виктор Павлик.

Напомним, жених и невеста объявили о своих отношениях летом этого года, после того, как артист ушел от жены Ларисы, с которой прожил вместе около пяти лет.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк пожелала страшного журналистам. Так, семья 48летней звезды "Моей прекрасной няни" пожелали недобросовестным представителям СМИ в следующем году оказаться на месте актрисы. Предполагается, что такая реакция семьи вызвана очередной информацией, которую российские журналисты распространили в сети. 


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Источник: https://1plus1.ua/svitske-zhittya
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