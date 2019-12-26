"Моральное уродство не лечится": семья Заворотнюк пожелала страшного журналистам

Родственники 48-летней российской теле-звезды Анастасии Заворотнюк обратились к представителям росСМИ. Так, на официальном аккаунте семейства Заворотнюк появилось сообщение: "Неуважаемый писака, с такими, как вы, стыдно даже находится в одном помещении. Жаль, что моральное уродство не лечится".

Предполагается, что такая реакция семьи вызвана очередной информацией, которую российские журналисты распространили в сети. Так, в одном из изданий написали новость, основанную на старой фотографии Заворотнюк, где она позировала с Дедом Морозом. Публикация называлась: "„Рака нет“: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком".

Кроме того, семья звезды "Моей прекрасной няни" пожелали недобросовестным представителям СМИ в следующем году оказаться на месте актрисы.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть.

