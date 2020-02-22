Женская грудь и туалет: секреты появления известных логотипов

Логотипы компаний — больше чем изображение. Они не всегда являются творением высокооплачиваемых дизайнеров. Порой, какая-то забавная ситуация превращает небольшой рисунок во всемирно узнаваемый бренд, пишет adme.ru.



Итак, наиболее узнаваемым логотипом в мире является Apple. Существует мнение, что надкусанное яблоко посвящено математику Алану Тьюрингу, который покончил жизнь самоубийством, откусив отравленное яблоко. Однако это всего лишь оригинальная история. На самом деле, дизайнер Роб Джанофф сказал, что нарисовал яблоко надкушенным для того, чтоб фрукт был узнаваемым. Иначе его можно было принять за какой-либо другой плод округлой формы.





Многие люди уверены, что лошадь на логотипе автомобильного бренда Ferrari символизирует мощный мотор, в котором несколько сотен лошадиных сил. На самом деле изображение лошади было нанесено на фюзеляж самолета итальянского аса Франческо Баракки. После победы Энцо в гонке мать летчика подарила ему этот символ, который позже стал логотипом автомобиля.





Всемирная электронная энциклопедия Wikipedia также имеет весьма узнаваемый логотип в виде земного шара, который состоит из пазлов. На каждом элементе пазла написаны буквы разных алфавитов, которые вместе составляют слово "wikipedia" и символизируют многоязычие мира. А пропущенные пазлы символизируют то, что энциклопедия постоянно обновляется.





История появления логотипа операционной системы Android весьма забавна. Его автором является графический дизайнер Ирина Блок и ее команда. Ей поставили задачу придумать логотип в виде легко узнаваемого робота. Вдохновением для создания всемирно известного зеленого робота стали пиктограммы общественных туалетов.





В 1962 году психолог Луис Ческин предложил компании McDonald’s изменить логотип с повара Speedee на золотые арки в виде буквы "М". Специалист указывал, что арки напоминают женскую грудь, которая подсознательно вызывает у людей желание поесть. Однако сам логотип придумал не он — буква "М" была в интерьере ресторанов сети еще в 1950-х.





В 1923 году французский теннисист Рене Лакост прогуливался с капитаном своей команды Аланом Муром и увидел в витрине одного из магазинов чемодан из крокодиловой кожи. Спортсмены поспорили, что если Лакост победит в следующем матче, то Мур подарит ему этот чемодан. Лакост проиграл, но этот диалог услышал журналист, который написал заметку о теннисисте, который проиграл, но сражался на корте "как крокодил". После этого Лакост получил прозвище "крокодил", а позднее он выбрал рептилию в качестве логотипа свое бренда.





По мнению многих, логотип BMW символизирует пропеллер на фоне голубого неба. К слову, даже некоторые сотрудники "баварских моторов" думают также. Однако это не так. Создатели марки просто взяли цветовую гамму флага земли Бавария.





Uber недавно изменил логотип на изображение, отдаленно напоминающее биты информации и атомы, из которых состоит все на планете. В компании расказывают, что новый логотип символизирует возможность найти Uber везде, как биты и атомы.





Логотип Pinterest на самом деле не так прост, как выглядит. Заглавная буква Р напоминает всем известную канцелярскую кнопку, которое прикалывают записки и вырезки из газет к пробковым доскам. Это именно то, чем занимается Pinterest, но доски виртуальные.





Компания Nike потратила на свой логотип всего $ 35. Работа студентки Каролин Дэвидсон сначала не впечатлила владельца Фила Найта. Но затем знаменитый уже "swoosh" стал успешным и часто ассоциируется с крылом богини победы Ники.





Логотип сети кофеен Starbucks — "жертва" цензуры. Изначально это была фея Мелюзина — женщина рыба с двумя хвостами, которая вышла замуж за простого смертного. В 1971 году на логотипе изображение русалки было полным, но затем его "урезали" до всем известного сегодня варианта.





А вот логотип Pepsi обошелся компании в 1 млн долл. Дизайнеров всемирно известного бренда вдохновили пропорции золотого сечения, которые считаются самыми гармоничными и наиболее приятными для человеческого глаза.

Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года компания Facebook Inc запустила новый логотип.

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