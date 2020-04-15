Крупнейший ресторатор Одессы не может понять, почему рестораны закрыли на карантин

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Одесский ресторатор Савелий Либкин обескуражен тем, что в городе в условиях строгого карантина продолжают работать знаменитый рынок "Привоз", храмы, ломбарды и кофе-машины, но приличные заведения с вкусной кухней почему-то дискриминируются. Об этом передает издание "Новое время".
Так, по словам бизнесмена и повара, одесский карантин напоминает совершенно обычные городские дни, когда десятки людей продолжают прогуливаться в парках у моря, пить кофе, единственное отличие в том, что после прогулки на свежем воздухе горожане не могут пойти пообедать в ресторане.
Сам Либкин утверждает, что соблюдает карантин строго и по всем правилам, покидая дом только для посещения продуктового магазина.
Кстати, талантливый делец на карантине не скучает и нашел новый способ не только занять себя, но и привлечь внимание к своей кухне, а значит, и гостей в свои рестораны после отмены карантина: на своей странице Facebook Савва Либкин ежедневно в прямом эфире готовит завтраки и обеды.
Либкин владеет сетью ресторанов Дача, Компот, Стейкхаус. Мясо и Вино, Тавернетта, Фаршированная рыба в Одессе и Стейкхаус в Киеве.
Закрывшись на карантин, его компания сократила персонал до 50 человек, среди которых топ-менеджеры, менеджеры среднего звена и добровольцы, согласившиеся работать с небольшой компенсацией в 5 тысяч гривен.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что одессит Савелий Либкин, что необходимо есть, чтобы укрепить иммунитет в неспокойное эпидемиологическое время.
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